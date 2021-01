Marsol defineix Puigdellívol com “un gran cònsol”, “impulsor de la modernitat i la capitalitat”

Antoni Puigdellívol Riberaygua, que va ser cònsol d’Andorra la Vella entre els anys 1976 i 1979, ha mort avui als 74 anys d’edat. Va ser el màxim representant del Quart d’Andorra, juntament amb Magí Maestre (ho era del Quart d’Escaldes), entre els anys 1976 i 1978 i, com a màxima autoritat de la parròquia, va viure la segregació de la parròquia d’Andorra i la creació d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany l’any 1978. Va ser, en conseqüència, el primer cònsol major d’Andorra la Vella els anys 1978 i 1979 juntament amb Joan Samarra Vila.

Antoni Puigdellívol va ser, tal com l’ha definit la cònsol major, Conxita Marsol, que ha expressat en nom de la parròquia el condol per la seva pèrdua, “l’impulsor de la modernitat i la capitalitat d’Andorra la Vella, així com una persona amb gran visió de futur”. Durant el seu mandat el Comú va adquirir els terrenys de Prat de la Creu on avui s’aixequen el Centre de Congressos, l’aparcament Centre ciutat i la plaça del Poble, i també, la seu del Govern d’Andorra (més endavant el Comú va vendre al Govern part de la parcel·la per bastir-hi l’edifici administratiu).

Conxita Marsol també ha assenyalat que va ser “un gran cònsol que ha marcat un canvi en la manera de fer” ja que també va treballar per la modernització i remodelació de l’avinguda Meritxell, amb l’objectiu de posar en valor l’eix comercial de la parròquia.

Sota el seu mandat també es va inaugurar el nou viaducte de la plaça Rebés, l’agost de 1977, i va rebre a Andorra la Vella el Copríncep francès Giscard d’Estaing el 19 d’octubre de 1978 durant la seva visita oficial al país.

Empresari de professió, Antoni Puigdellívol va estar sempre lligat a la vida cultural de la parròquia. Així doncs, després que el seu pare fos un dels impulsors de l’escudella d’Andorra la Vella cada 17 de gener (la tradició va començar enfront de l’Hotel La Truita, propietat de la seva família), va treballar activament per mantenir la tradició.

Entre d’altres càrrecs públics també va exercir de conseller general entre els anys 1982 i 1985 i ministre de Turisme i Medi Ambient entre el 2005 i 2007.

Les banderes dels edificis del Comú d’Andorra la Vella onejaran a mig pal per expressar el dol per la mort de l’ex-cònsol major.