El PS reclama l’enquesta de satisfacció del bus comunal d’Andorra la Vella

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella han presentat una demanda d’informació en relació al bus comunal per tractar la qüestió a la sessió del Consell de Comú que s’ha de celebrar aquest dijous. Concretament, demanen quan està previst realitzar un estudi sobre la valoració qualitativa del servei i per quin motiu no s’ha donat resposta a les demandes d’alguns ciutadans en relació a les línies de La Margineda i Els Serradells.

En la demanda tramitada davant el Comú d’Andorra la Vella, els consellers comunals de PS+Independents recorden que en l’anterior sessió del Consell de Comú ja es va demanar informació veient que la junta de Govern havia acordat formalitzar una addenda al contracte signat amb l’empresa adjudicatària del servei de bus comunal, que a part de l’increment del preu de la concessió, també modificava els recorreguts i freqüències de diverses línies. Va ser la consellera socialdemòcrata Dolors Carmona qui va demanar els criteris aplicats per acordar les modificacions i si es disposava o preveia realitzar una enquesta de satisfacció dels usuaris.

Les respostes que va oferir la majoria, tal i com es recull a l’acta del Consell de Comú del passat 17 de desembre, defensen que era a demandes dels ciutadans i arrel de l’emergència sanitària per la Covid-19, que es van haver de duplicar els serveis en algunes franges horàries, que feia temps que no es feien modificacions, i que l’avaluació qualitativa estava prevista en el plec de bases. Així mateix, la cònsol major es va comprometre a fer arribar als consellers socialdemòcrates un recull de queixes i suggeriments relacionats amb el bus comunal.

Així, vist que alguns ciutadans han fet arribar als membres de PS+Independents d’Andorra la Vella demandes i suggeriments en relació al funcionament del servei i que la majoria no els ha facilitat la documentació a la que s’havia compromès la cònsol major, s’ha entrat la demanda per conèixer els motius pels quals no s’ha entregat la documentació, saber quan està previst realitzar l’enquesta de satisfacció als usuaris del bus comunal i, finalment, es pregunta per quins motius no s’ha donat resposta a les demandes d’alguns ciutadans en relació a les línies de La Margineda i Els Serradells.