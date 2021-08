La Seu d’Urgell entra de ple en la Festa Major, que enguany homenatja el personal sanitari en el pregó

La Seu d’Urgell ja ha entrat de ple en la celebració de la Festa Major, que enguany es recupera després que l’any passat no es va poder celebrar. Tot i que la situació actual de pandèmia encara no permet tornar totalment al format habitual, aquests dies es reprenen un gruix important de les activitats, ara amb un nou format adaptat a les limitacions vigents.

Aquest divendres és el primer dia que hi ha hagut activitats matinals; concretament, la gimcana proposada pels casals d’estiu que ha omplert de jocs diversos espais de la ciutat. I aquesta tarda hi ha un dels actes més consolidats: el Torneig de Bàsquet 3c3, al Palau d’Esports. A la nit hi ha hagut dues propostes simultànies: el ‘Concert a cau d’orella’ a la plaça de Catalunya, amb el Duo Bugatti i el Duo Làser, i la sessió de música urbana amb Sr Flex One, Big Merla i Raulean, al Pavelló Poliesportiu.

Aquest dissabte, dia 28, el matí començarà amb cinc torneigs esportius alhora: els de futbol, tennis i pàdel, a la zona esportiva municipal, i els de petanca i botifarra, a les pistes de petanca. Al migdia, el Cor Noves Veus oferirà actuacions en bars i terrasses del centre de la ciutat.

I a la Sala de la Immaculada, començaran els passis de l’espectacle ‘Remors d’Ombres’, amb Jordi Macaya i Genisa González. Es podrà veure, tant dissabte com diumenge, en tres sessions cada dia: a 2/4 d’1 del migdia, a les 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre. Una altra proposta amb diversos passis serà ‘Scape Room City passat per aigua’, amb els Diables de l’Alt Urgell, de les 3 de la tarda a les 8 del vespre. Entremig, a les 6 hi haurà la presentació del nou Atlètic Club La Seu, amb un amistós de futbol sala amb el Solsona, al Palau d’Esports.

La plaça dels Oms viurà, des de 2/4 de 8 del vespre, la recuperació de la Trobada Gegantera, enguany sense cercavila pels carrers. Hi participaran les colles de Reus, Sant Carles de la Ràpita, Sant Julià de Lòria i la Seu. I tot seguit (20.30 h), al mateix indret hi haurà el Pregó de Festa Major, enguany protagonitzat pel personal sanitari. Vuit professionals de diferents àmbits llegiran conjuntament la benvinguda a la festa i rebran el reconeixement de la ciutat pel seu esforç i dedicació des de l’inici de la pandèmia.

El pregó, com pràcticament tots els actes programats, té cabuda limitada i cal inscripció prèvia, ja que el públic estarà assegut a la plaça. La jornada de dissabte es completarà amb tres propostes simultànies, a partir de 2/4 d’11 de la nit: el concert del grup Please (banda oficial de tribut a U2), a la plaça del Camp del Codina; l’Orquestra Anònima, a la plaça de Catalunya; i el punk-folk dels maresmencs Ebri Knight, al Poliesportiu.

Èxit de ‘Bona gent’, amb Quim Masferrer

D’altra banda, la Festa Major ha viscut aquest dijous a la nit un dels actes estrella d’enguany: l’obra de teatre ‘Bona gent’, amb Quim Masferrer. El Palau d’Esports es va omplir, amb tot l’aforament disponible i les entrades exhaurides des de dilluns, per a aquest espectacle en què l’actor selvatà homenatja el públic, tot recollint l’experiència del programa de televisió ‘El foraster’.

En una entrevista a RàdioSeu, Masferrer s’ha mostrat molt satisfet d’aquest retorn a la capital de l’Alt Urgell i ha avançat que el seu reeixit espai televisiu estrenarà nova temporada a TV3 aquesta tardor.