La Seu cerca voluntaris per a realitzar tasques d’acompanyament educatiu a infants i joves

Cartell anunciant la cerca de voluntaris (Aj. la Seu)

El proper dimarts, 1 d’octubre, a dos quarts de cinc de la tarda, tindrà lloc al CETAP una sessió informativa sobre el projecte ‘Acompanyament Educatiu’ que impulsa Càritas d’Urgell, La Seu Solidària, l’Ajuntament de la Seu d‘Urgell i els Serveis Educatius de l’Alt Urgell-Cerdanya del Departament d’Educació dins del Pla Educatiu d’Entorn.

L’objectiu de la reunió és trobar persones voluntàries entre la ciutadania de la Seu com mestres, pares i mares, persones jubilades o estudiants per a realitzar tasques de reforç escolar i acompanyament per a infants i joves. Les sessions seran d’una hora i quart a la setmana.

Aquest projecte té una bona valoració per part de l’alumnat com de les famílies i dels centres educatius de la Seu d’Urgell.