La Seu acollirà una sortida d’etapa de la Volta a Catalunya femenina

Sortida de la Volta masculina l’any 2022 (Volta Ciclista a Catalunya)

La població de la Seu d’Urgell, un clàssic entre les poblacions de la Volta Ciclista a Catalunya en els més de 100 anys d’història de la prova catalana, repetirà l’experiència estrenant-se com a seu de sortida d’una etapa de la cursa femenina. La localitat de més de 12.000 habitants ha acollit fins a 22 vegades la prova masculina, sent seu de sortida en 13 ocasions i punt d’arribada un total de 9 vegades.

L’any 1930, la Seu d’Urgell era protagonista per primera vegada, d’una arribada de la Volta Ciclista a Catalunya. Una etapa que veia com el ciclista navarrès establert a Catalunya, Mariano Cañardo (set vegades guanyador de la Volta, rècord històric de la prova), s’emportava l’etapa urgellenca. Una experiència que la ciutat ha anat repetint, sent l’any 2022 l’última vegada que la localitat va acollir la sortida d’una de les etapes de la cursa. L’any 2010 va ser la darrera vegada que la població va ser el punt d’arribada d’una de les etapes, la victòria de la qual va ser per a l’enyorat corredor de Valls, Xavi Tondo.

Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell ha valorat molt positivament aquesta nova col·laboració amb la Volta, “que tornarà a donar protagonisme a la bicicleta a casa nostra”, ciutat que ha tingut, des de fa molt temps, una estreta i històrica relació amb el ciclisme en general i amb la Volta en particular. “La Seu d’Urgell és ciutat d’esport i, molt especialment, d’esport femení. Per això, participar en la primera edició de la Volta a Catalunya Femenina per etapes, respon a aquest esperit i referma l’aposta que la ciutat ha fet sempre, de manera decidida, per l’esport i l’esport femení. Estem orgullosos d’esdevenir protagonistes d’aquesta fita històrica i agraïts a la Volta per confiar novament en la Seu d’Urgell en aquest esdeveniment tan significatiu.“

Per la seva banda, Rubèn Peris, director general de la Volta ha exposat la seva alegria per comptar amb el suport de la ciutat en la prova femenina; “ Per a nosaltres la Seu d’Urgell és molt més que una de les seus de sortida de la prova. L’aposta de la ciutat pel ciclisme i especialment per la Volta, es remunta als anys 30. Ara, amb l’arribada de la prova femenina a la categoria UCI 2.1, és un orgull comptar amb el seu suport com a seu de sortida d’una de les etapes de la prova”.

La capital de l’Alt Urgell és posseïdora d’un llegat romànic important. La Catedral de Santa Maria, datada del segle XII, és l’única Catedral romànica que es conserva a Catalunya. Juntament amb el seu claustre i l’església de Sant Miquel, ofereixen al visitant una escapada de gran interès arquitectònic.

La població és el centre neuràlgic de la comarca. Ubicada al centre del Pirineu català, la població dinamitza moltes activitats esportives gràcies al pas dels rius Segre i Valira, que permeten la pràctica del rafting i el piragüisme. Tal és la seva importància, que el Parc Olímpic de la ciutat va ser el bressol l’any 1992, de les competicions olímpiques de piragüisme.

Així mateix, la Seu d’Urgell pot presumir de ser una ciutat viva amb una oferta gastronòmica – cultural variada, que atrau a nombrosos turistes al llarg de l’any.

La Volta Ciclista a Catalunya femenina, que es durà a terme del 7 al 9 de juny de 2024, comptarà amb la presència dels millors equips i amb les ciclistes de major nivell del món.