Persecució policial per a atrapar un conductor positiu en alcohol

Un vehicle policial (Policia d’Andorra)

Pel que fa a les detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, la matinada de dissabte a l’altura de la rotonda de la Dama de gel, a Escaldes-Engordany, la Policia va arrestar un home, de 21 anys i no resident, amb una taxa d’1,55 després d’una persecució des de l’avinguda Tarragona.

Els agents el van veure fer un avançament a una velocitat elevada per un carril tancat i envaint parcialment el contrari. Quan li van fer els senyals per a controlar-lo, el conductor va accelerar fent diversos avançaments a més de 100 quilòmetres per hora. Es va saltar semàfors i línies contínues posant en perill tant els conductors que circulaven en sentit contrari com els vianants que es trobaven en aquell moment al carrer.