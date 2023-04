La Seu acollirà la 1a edició del ‘Dia Dansa’t Pirineu’

Cartell del Dia Dansa’t Pirineu a la Seu (Aj. la Seu)

El pròxim divendres 14 d’abril se celebrarà a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell el Dia Dansa’t Pirineu, festa de cloenda de l’edició d’enguany del projecte ‘Dansa’t’, on hi prendran part 220 alumnes alturgellencs amb una mostra de danses del Pirineu que han après durant els mesos de gener, febrer i març de la mà d’Ivan Caro.

En aquesta primera edició del ‘Dia Dansa’t, que se celebrarà de deu del matí a dotze del migdia, es comptarà amb la participació d’Arnau Obiols -músic pirinenc guardonat recentment pel Premi de la Crítica al millor disc de folk per ‘Mont Cau’ (als 25ns Premis Enderrock) que oferirà un concert. En aquesta matinal de temàtica pirinenca també actuaran altres músics pirinencs com Marc Figuerola, Nina Planavila i Jordi Maria Macaya.

Els 220 alumnes de la Seu d’Urgell i comarca que protagonitzaran aquesta festa cloenda del ‘Dansa’t’ provenen de les escoles Albert Vives, Pau Claris i el col·legi La Salle de la Seu d’Urgell; l’escola Castell-Ciutat de Castellciutat; l’escola Rosa Campà de Montferrer; l’escola Sant Esteve d’Alàs, l’escola de Tuixent; l’escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs; i l’Institut Escola d’Oliana.

La primera edició del ‘Dia Dansa’t Pirineu’ està organitzada per l’Escola Folk del Pirineu, i s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Compta amb la col·laboració de l’IDAPA, el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.





‘Dansa’t’

Dansa’t fa servir la dansa com una eina per a crear vincles entre els alumnes de l’escola i la resta de centres del territori. Les danses que es treballen són majoritàriament del Pirineu, però també hi ha alguna dansa d’altres indrets. En les sessions d’aquest projecte es treballen tant danses col·lectives com en parella, així com cançons, jocs dansats i altres activitats per a enfortir el grup.

Aquesta activitat està dirigida per Ivan Caro, educador social, músic i professor de gralla, dansa tradicional, flabiol i tamborí de l’Escola Folk del Pirineu d’Arsèguel, s’adreça als alumnes de 5è curs de primària (i a les escoles rurals cicle superior), en coordinació amb els mestres de música i educació física, així com els seus tutors directes.