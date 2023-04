El BC Andorra tindrà contra el Melilla una de les 7 finals per a aconseguir l’ascens directe

Rafa Luz, dels més destacats en el partit contra el Corunya (BC Andorra)

La 28a jornada de la LEB Or emparella al BC Andorra davant del Melilla Sport Capital. El partit es disputarà aquest diumenge, dia 9 d’abril, a partir de les 18:15 hores, al pavelló del Govern. Els tricolors tornen a la competició domèstica després d’aconseguir la gesta de guanyar a la difícil pista del Leyma Corunya, quan els locals van comandar la major part de l’encontre. Sense ser un partit brillant, els andorrans van tenir la capacitat d’imposar-se als gallecs i, d’aquesta manera, mantenir el liderat.

Ara, a casa, el BC Andorra rebrà el Melilla, un equip que és penúltim, empatat amb el cuer. Tot i això, no val a confiar-se perquè l’immediat perseguidor dels de Natxo Lezcano, el Palència, no afluixa tot esperant una possible ensopegada. Als del Principat els queden 7 finals per a assolir el repte de l’ascens directe a l’ACB i poder evitar, així, el via crucis dels play-off.

Dels 7 partits que resten per a tancar la fase regular de la lliga sembla que el rival més complicat per al BC Andorra podria ser el Valladolid. Però, com diuen els entrenadors, no s’ha de pensar més enllà i cal anar partit a partit.

D’altra banda, per a aquest matx, el club està donant dues entrades gratis per a cada soci fins a exhaurir existències. Es poden obtenir a les oficines del club o a la web.