Andorra s’alinea amb la comunitat internacional per aturar el conflicte bèl·lic a Ucraïna

El Consell General ha aprovat aquest dijous, amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris, el Projecte de llei d’aplicació de sancions internacionals. El text defineix el marc legal perquè Andorra pugui aplicar mesures coercitives a ciutadans i empreses, alineades amb les que estableixin organismes internacionals, com les Nacions Unides o la Unió Europea, i s’emmarca en l’acció de la comunitat internacional per frenar l’actual conflicte bèl·lic a Ucraïna.

D’aquesta manera, Andorra se suma a les decisions preses en el si de la Unió Europea per asfixiar econòmicament a Rússia i a Bielorússia, amb l’objectiu de “retornar la pau als territoris en guerra”, ha manifestat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, en la seva intervenció en nom dels tres grups de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos). Aquestes accions contemplen mesures que possibiliten la restricció del tràfic de béns, serveis, pagaments i capitals, bloquejar actives financeress, així com frenar possibles intercanvis científics, tecnològics, esportius i culturals.

Amb l’aprovació d’aquest projecte de llei “alcem la veu a favor de la pau, evadim qualsevol dubte sobre la nostra posició davant el conflicte, preservem el nostre compromís amb la comunitat internacional i amb l’adhesió d’Andorra als tractats que ens obliguen a respectar el dret internacional humanitari”, ha recalcat Enseñat. Però també, ha afegit, “preservem el nostre compromís infranquejable amb l’acció pacífica i amb estar al costat dels qui més pateixen la guerra i menys culpa en tenen: les persones, les famílies, els infants”.

Aprofitant la seva intervenció, el president Demòcrata ha tornat a fer una crida al Govern rus perquè “aturi l’agressió bèl·lica, retiri les seves tropes i opti per les paraules, el diàleg, la diplomàcia” per resoldre el conflicte. Enseñat s’ha sumat també a les paraules que ha pronunciat la síndica general, Roser Suñé, a l’inici de la sessió: “Davant una situació que té greus conseqüències per a tota la població ucraïnesa, així com a escala regional i global, el Consell General demanar que s’aturin les accions de guerra i es treballi per trobar una resolució pacífica al conflicte mitjançant la via de la negociació”.