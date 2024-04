La seguretat social ha pagat 6 milions de més en pensions d’invalidesa

Compareixença dels màxims responsables de la CASS davant de la comissió d’enquesta (Consell General)

Des de l’any 1968 s’han pagat 5.993.000 euros de més en pensions d’invalidesa compatibles amb un treball parcial. Així ho recull l’informe encarregat per la CASS que s’ha presentat davant la comissió de recerca creada al Consell General per aquest afer. El 2021 es va dur a terme un control manual sobres aquesta mena de prestacions que va permetre detectar la magnitud de les irregularitats.

Ho ha avançat el director de la CASS, Josep Escoriza, durant la compareixença en comissió per a donar a conèixer l’estudi extern del control de les pensions. En aquell control, ara fa tres anys, es van analitzar més de mig miler de pensions i es van detectar irregularitats en 105.

Finalment, d’aquestes només se’n van suspendre 34, però sense especificar-ne els motius ni el perquè d’aquesta xifra. L’informe deixa clar que no existia un sistema automatitzat d’aquest tipus de control. Des del març del 2021 al febrer del 2024, el deute no reclamat per la CASS amb la condonació al pressupost del 2024 ascendeix a més d’un milió d’euros i afecta a 171 persones.

Els compareixents han informat que l’agost del 2023 es va fer una primera comunicació al ministeri d’Afers Socials sobre les irregularitats tot i que no va ser fins a principi d’any que la CASS va disposar de les dades correctes i del full de ruta per a actuar amb els procediments. Va ser en aquell moment quan es va parlar amb el Govern sobre la possibilitat de condonar o regularitzar les pensions.