Encamp: El nou Parc de l’Ossa obre dijous les seves portes

El Parc de l’Ossa a Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obre el nou Parc de l’Ossa per a la ciutadania aquest dijous, 11 d’abril, a partir de les 17 hores. Un nou pulmó verd al centre d’Encamp que esdevé també un espai de trobada intergeneracional. L’equipament, sorgit d’un concurs d’idees i escollit per un jurat i per la ciutadania en una votació popular, inclou la construcció de tres nous edificis de serveis, que acolliran el Servei de Circulació i els serveis del Llaç d’animació i l’Àrea de jovent, d’Infància i Joventut, un nou bar restaurant, i un nou aparcament soterrat de 80 places. Els dos primers edificis s’obriran a l’estiu, ja que s’estan finalitzant els interiors, i l’edifici del bar restaurant i l’aparcament, s’obriran aquest mateix dijous.

El nou parc de l’Ossa fa una aposta per potenciar la biodiversitat, s’hi podran trobar 11.600 plantes, arbustos i arbres de 42 espècies vegetals diferents. Es guanyen 10.000 m² d’espai verd al centre de la vila, mirant al riu i amb prioritat per a les persones.

El projecte destaca per la naturalització de tot l’espai i per la priorització de la fusta com a element principal, tant en la zona de joc infantil, com en la zona de restauració i els edificis de serveis, que compten amb una coberta vegetal que contribueix a l’eficiència energètica.





Zones a dins del nou parc

Pel que fa a les diferents parts del parc, aquest compta amb una zona de jocs infantils que incorpora diferents infraestructures, com l’ossa, la icònica figura que dona nom al parc, construïda amb fusta de robínia, i que integra dos tobogans i altres elements lúdics per a infants de 3 fins als 12 anys. La zona infantil inclou també el Mikado gegant per als més aventurers amb diferents obstacles a superar, per a infants majors de 6 anys, una torre multijoc amb gronxadors, per a infants de 3 a 12 anys i un joc giratori adaptat, entre altres zones de joc lliure.

El parc també compta amb diferents zones esportives, com l’skatepark amb diferents elements d’acrobàcies i desnivells, un mur d’escalada annex a un dels edificis, una zona de bàsquet amb tres cistelles i un parc de cal·listènia per a realitzar exercici físic a l’aire lliure per a diferents edats.

El projecte del nou parc s’ha concebut i dut a terme també amb la voluntat d’integrar el riu en aquest nou espai, i per això la llacuna, que combina l’aigua del riu amb vegetació aquàtica, conjuntament amb una passarel·la que permet gaudir-la des de la part superior, i un mirador que sobrevola el riu Valira d’Orient, serà un espai ideal per a fer un passeig i gaudir de l’entorn del riu a dins del mateix parc. Amb l’obertura del parc, els ciutadans veuran la finalització d’aquest espai, ja que la plantació de les plantes aquàtiques es durà a terme durant els mesos d’abril i maig.

La vegetació, i concretament el foment de la biodiversitat, és el cor del projecte paisatgístic. La zona de la llacuna, juntament amb la zona de plantes aromàtiques, medicinals i culinàries, els arbustos i arbres de fulla caduca i fruit permetran veure com evoluciona el parc durant les quatre estacions de l’any en els 5 entorns de paisatge: llacuna, aromàtiques, cobertes vegetals, terrasses i arbrat.

L’activitat humana i el canvi climàtic afecten la pèrdua de la biodiversitat i aquest projecte contribueix a mantenir-la, no només amb els elements de nova vegetació, arbres joves amb més capacitat de fixació de CO2, sinó també amb noves tècniques de plantació.

L’esplanada, per un costat, i les diferents terrasses de gespa, permetran la celebració d’esdeveniments culturals, esportius… en diferents formats en un entorn natural i a l’aire lliure.

El nou parc inclou també un servei de bar restauració amb una terrassa que dona directament a la zona de jocs infantils, el qual estarà obert des de demà dijous.

Pel que fa a la mobilitat, s’ha construït un nou aparcament amb 80 places cobertes i s’ha soterrat el carrer de la Molina, millorant la circulació i la seguretat dels vianants. El nou aparcament també estarà obert a partir de demà dijous.

El nou Parc de l’Ossa serà accessible des de diferents punts: des de l’avinguda Príncep Benlloch, des del carrer de la Molina, des del carrer del Prat Gran de l’Areny, des de la passarel·la de la Mola i des del futur camí verd que s’està construint dins del Pla Sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra i que vorejarà el riu connectant, en un futur, amb Escaldes-Engordany.

L’horari d’obertura de la zona infantil i del pipicà serà des de les 06.00 fins a les 00.00 hores. El pas per a vianants entre l’avinguda Príncep Benlloch fins a l’avinguda de Joan Martí, per sobre del nou vial soterrat del carrer de la Molina, serà accessible a qualsevol hora. El nou pipicà, construït en un dels laterals del parc, serà accessible per la passarel·la de la Mola i pel carrer del Prat Gran de l’Areny.