La segona Jornada sobre accessibilitat universal tindrà lloc el 4 de novembre, a Andorra la Vella

La Comissió per al foment de l’accessibilitat organitza la segona Jornada sobre accessibilitat universal d’Andorra, que tindrà lloc el dimarts, 4 de novembre d’enguany al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Durant aquesta jornada s’oferiran diferents conferències amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre aquest àmbit. L’assistència és gratuïta i oberta a tota la població, si bé és necessari inscriure’s en aquest enllaç.
Es recorda que la Comissió, adscrita al Ministeri de Territori i Urbanisme, és un òrgan consultiu, assessor i de seguiment en matèria d’accessibilitat, de supressió de barreres i de sensibilització social. Està formada per representants del Govern, de les entitats cíviques, dels Comuns i dels col·legis professionals.
Entrant al detall, la Jornada començarà dimarts vinent, a les 9 hores, amb una presentació a càrrec de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i del president delegat de la Comissió, Miquel Llongueras. Seguidament, a les 9.30 hores, Marta Bordas, doctora arquitecta especialitzada en accessibilitat universal i disseny inclusiu, impartirà la conferència ‘Tothom hi guanya: l’accessibilitat com a oportunitat’.
L’accessibilitat en l’àmbit de la cultura també serà un dels temes a debat, en aquest cas, a les 10.15 hores amb la ponència d’Íngrid Blanc, graduada en antropologia social i cultural, màster en gestió cultural i doctoranda per la Universitat d’Andorra en l’àmbit de l’atenció a la diversitat en l’educació superior. Després del descans, a les 11.45 hores, Pepita Cedillo, autora sorda i especialista en llengua de signes catalana, impartirà la xerrada interactiva sobre l’accessibilitat a la comunicació de les persones amb sordesa.
Les ponències del matí clouran a les 12.30 hores amb la participació de l’associació Arquitectura sense Fronteres, una organització sense ànim de lucre que, des de fa més de 30 anys, treballa pel dret a un hàbitat digne i el desenvolupament humà equitatiu i sostenible.
El mòdul de la tarda començarà a les 16 hores amb la xerrada ‘Quan tot és més fàcil d’entendre, tothom hi guanya’, a càrrec de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Seguidament, el Centre especial de treball d’iniciativa social del Grup SIFU exposarà la seva experiència en matèria de serveis socialment responsables. Finalment, l’encarregat de cloure la Jornada serà el president delegat de la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat, Miquel Llongueras.