Detenen un home a la Val d’Aran per un delicte contra la llibertat sexual i corrupció de menors

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir divendres passat un home, de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual i quatre delictes de corrupció de menors. El passat divendres, 24 d’octubre, es va obrir una investigació després tenir coneixement de la comissió d’un delicte contra la llibertat sexual a una menor d’edat. Els agents van contactar amb la víctima, van constatar les primeres informacions i van esbrinar que l’agressor seria el propietari d’un establiment de restauració a la Val d’Aran.
El mateix dia els agents van detenir al presumpte autor dels fets, un home de 31 anys. Al detingut també se l’acusa d’un delicte de corrupció de menors ja que va oferir diners a menors a canvi de sexe, sense aconseguir-ho. Es dona el cas que l’autor dels fets ja va ser detingut aquest febrer per un altre delicte contra la llibertat sexual a una dona.
El detingut va passar dilluns a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vielha.