La segona jornada del Trofeu Borrufa deixa sis podis andorrans

Ordino Arcalís ha viscut aquest dimarts la segona jornada del Trofeu Borrufa, la qual ha deixat de nou bons resultats andorrans, amb sis podis, enmig d’unes condicions de les pistes idònies. La tònica d’ahir s’ha repetit amb una molt bona climatologia i un estat de la neu excel·lent per a la realització de la competició, tant a la Portella del Mig, on ha tingut lloc el gegant U16, com a la pista Les Canals, on s’ha disputat l’eslàlom U14.

Quatre podis andorrans en el gegant U16

El podi de la categoria masculina de l’eslàlom gegant U16 disputat aquest matí s’ha repartit entre Espanya i Andorra. Les tres primeres posicions han estat per a esquiadors espanyols, liderats per Roger Barceló, que repeteix l’or d’ahir, amb un temps de 1:42.53. La plata se l’ha endut Quim Magan amb 1:44.72 (+2.19) i el bronze se l’ha adjudicat Marc Ubeira amb 1:44.90 (+2.37). En quarta i cinquena posició han quedat els andorrans Jordi Tàpies (1:45.94) i Carlos Salinas (1:46.00), mentre que el també andorrà Toni Bea s’ha fet un lloc en el top 10 aconseguint la 8a posició.

En la categoria femenina d’eslàlom gegant U16 dues esquiadores del Principat han aconseguit pujar al podi amb una plata i un cinquè lloc. La primera posició ha estat per a la belga Lorena Dorre, amb un registre de 1:46.67, seguida de l’andorrana Lia Escabrós amb 1:47.47 (+0.80) i de l’espanyola Valeria Álvarez amb 1:47.73 (+1.06). La britànica Katie Saunders ha obtingut la quarta plaça, mentre que Emma Ledesma (1:49.77) ha estat cinquena. La bona actuació andorrana l’han tancat Isona Cerro (8a) i Mar Gardella (11a), que s’ha quedat a les portes del top 10.

Espanya i Ucraïna s’emporten l’or en eslàlom U14

La categoria masculina d’eslàlom U14 ha vist un altre espanyol al més alt del podi després que Luken Garitano hagi aconseguit el millor temps amb un 1:15.52. El britànic Hamish Blyth ha estat segon 1:16.73 (+1.21), i la resta del podi s’ha tenyit de blau, blanc i vermell amb els francesos Aimery de Poiloue (+3.23), Elouan Wurmser (+3.44) i Rafael Bely (+3.83). S’han col·locat en el top deu tres andorrans més: Jan Visa (6è), Jordi Rogel (8è) i Àlex Comellas (10è).

La ucraïnesa Emiliia Bondarenko, amb un registre d’1:22.27, s’ha endut la medalla d’or en la categoria femenina d’eslàlom U14, que ha vist dos podis andorrans més. La plata ha estat per la belga Anse Appels amb 1:23.03 (+0.76) i el bronze se l’ha penjat l’andorrana Etna Pou amb 1:23.76 (+1.49). L’espanyola Jimena Artero (1:23.84) ha estat quarta i, també per a Andorra, Candela Mortés ha tancat el podi en la cinquena posició, mentre que en 11a i 12a posició han quedat Ainhoa Piccino i Marta Torres, respectivament.

Demà el Trofeu Borrufa segueix amb una jornada completa, que començarà a les 10 h a la pista de Portella del Mig d’Ordino Arcalís amb el supergegant U14 i U16. A la tarda, a les 18:00, tindrà lloc el National Team Event a El Canaro.