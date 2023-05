La segona edició de l’Enfira’t arriba, a Encamp, el 20 i 21 de maig amb un 14% més d’expositors

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas i el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot (Comú d’Encamp)

La segona edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, arriba el cap de setmana del 20 i 21 de maig amb una vuitantena d’expositors, creixent un 14% respecte a l’any passat. La cònsol major, Laura Mas ha celebrat que “la resposta d’empreses i entitats sigui tan bona” i ha recordat que “un 80% dels expositors repeteixen respecte a l’edició de l’any passat”.

Mas ha recordat que la Fira “és un bon aparador per a donar visibilitat al teixit econòmic, social i cultural de la parròquia” i per tant “volem agrair la implicació de tots” per haver preparat un programa d’actes durant la fira que “farà que tothom tingui ganes de sortir de casa i gaudir de la parròquia”

D’altra banda, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que “hem concentrat l’espai firal encara més per a evitar zones de discontinuïtat” i també, d’acord amb les valoracions que van fer els participants l’any passat, l’hem canviat “al tercer cap de setmana de maig perquè és una proposta més encertada a nivell de calendari”. L’horari de la fira serà de 10 a 20 hores, tot i que dissabte les activitats s’allargaran fins a mitjanit.





Novetats de l’Enfira’t 2023

La Fira presenta tres novetats destacades respecte a l’edició de l’any passat, en primer lloc, es crea un nou espai de restauració, on es podran degustar diferents propostes gastronòmiques que complementaran la que ja ofereix la sala de congressos del Complex, on es recupera la clàssica polpada, organitzada pel FC Encamp, que tindrà lloc dissabte durant tot el dia i acabarà amb una queimada a mitjanit.

La segona novetat serà les millores de l’espai expositiu, ja que tot el passeig de l’Alguer serà un espai expositiu a l’aire lliure que se sumarà a l’espai del Complex Esportiu, per tant, tot l’espai expositiu serà continu, des del pati de l’escola francesa fins al carrer del Prat Gran de l’Areny passant pel passeig de l’Alguer i Sant Miquel.

I, finalment, la tercera de les grans novetats serà la visita de dues de les tres ciutats agermanades, Rouillac i l’Alguer, ja que Mojacar no podrà assistir-hi per motius d’agenda. Les dues ciutats participaran en la fira amb diverses activitats, entre les quals una exhibició de ball per part de l’associació Evi-danse de Rouillac, que tindrà lloc el dissabte, a les 16 hores, a la plaça de Sant Miquel.





Una trentena d’activitats per a descobrir les entitats encampadanes

Marot ha detallat el programa d’activitats, “que en total compta amb una trentena d’activitats previstes durant tot el cap de setmana”, entre les quals la masterclass per a aprendre a ballar l’Encamp de Gresca amb l’Esbart Sant Romà, una exhibició del Grupo Folclórico Alto Minho de danses populars portugueses i diverses masterclass esportives com karate, tenis i pàdel, Kung Fu i spinning.

El Club de Tir amb Arc tindrà un espai preparat durant tot el cap de setmana per a descobrir aquest esport i poder practicar-lo. L’escola de teatre Broadway també oferirà una actuació dissabte al matí al Complex, i l’Associació d’Slots tindrà un circuit de cotxes muntat durant tot el cap de setmana per a descobrir els clàssics “excalèstrics”.

Les hores del vermut seran musicals. De 12 a 14 hores, a la plaça de Sant Miquel, hi haurà l’actuació de dos grups andorrans. Dissabte serà el torn dels Black Thursday i diumenge dels No Virus2Day.

A més, durant tot el cap de setmana els museus de la parròquia oferiran portes obertes i visites guiades, així com dos passis de les visites teatralitzades, una als murals dels entorns de la Mosquera al centre d’Encamp i, l’altra, sobre la història de FEDA al Museu de l’Electricitat.