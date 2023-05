La Càtedra de Pensament Cristià compleix vint anys parlant de com fer front a les addiccions

Les addiccions es poden superar, però s’ha de treballar primer en la prevenció (freepik)

La Càtedra de Pensament Cristià se celebrarà aquest proper dissabte, 6 de maig, al Seminari Diocesà d’Urgell, a la Seu, tractant un tema molt important per a la societat actual, les addiccions. Aquesta serà la segona vegada que se celebra al Seminari Diocesà; enguany, a causa del tancament conjuntural del Centre de Congressos Lauredià.

Hi participaran el Dr. Josep Solé, psiquiatre i excap de l’àrea d’addiccions de l’Hospital psiquiàtric Bennito Menni; el Dr. Miquel Àngel Prats, psicopedagog, Doctor en Pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i professor titular de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull; i el Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià i Doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona. Ho faran en dues sessions, una al matí i una a la tarda.

El tema de les addiccions és una realitat que afecta un gran nombre de persones i té un impacte profund tant a les seves vides com a la del seu entorn afectiu. La prevenció i cura de les addiccions és de vital importància, ja que poden tenir conseqüències devastadores per a la salut física i mental, les relacions interpersonals, el rendiment laboral i escolar, i la qualitat de vida en general. A més, la salut mental és un dels temes que més interès provoca en els joves d’avui.

Per això, la Càtedra d’aquest any cerca donar llum sobre aquest tema i fomentar el diàleg i la reflexió crítica al voltant de les addiccions.

De la veu de tres ponents es tractaran diversos aspectes relacionats amb les addiccions, com ara la prevenció, el tractament, l’atenció a les persones afectades i les seves famílies, la relació entre les addiccions i altres problemes socials i de salut, i la seva relació amb la tecnologia. S’abordaran també aspectes ètics i morals, així com el paper de la comunitat no només en la prevenció i la cura de les addiccions sinó també alhora de reconstruir el projecte de vida.

La Càtedra de Pensament Cristià va néixer fa 20 anys amb l’objectiu de ser un espai de formació i de reflexió des del punt de vista de l’antropologia cristiana. En un context de constant canvi i evolució, en què la societat demana una atenció cada vegada més focalitzada i compromesa per part dels agents de pastoral, professors i mestres de religió, catequistes, i laics involucrats en l’activitat social i educativa, la Càtedra de Pensament Cristià es presenta com un instrument essencial per a abordar aquests desafiaments.

La importància de la Càtedra de Pensament Cristià rau en la seva capacitat per a promoure el diàleg i la reflexió crítica al voltant dels principals problemes i reptes que enfronta la societat actual. A través del seu programa de formació i reflexió, la Càtedra cerca no només transmetre coneixements i valors cristians, sinó també fomentar el pensament crític, el diàleg intercultural i la construcció d’una societat més justa i solidària.

Dirigida pel reconegut doctor en Teologia i Filosofia Francesc Torralba, la Càtedra té una clara vocació de servei públic, i és oberta a tots aquells interessats en els temes que s’hi tracten. Al llarg de les vint edicions, s’han abordat temes molt diversos i s’ha debatut sobre el compromís social, la bioètica, el poder de la biotecnologia, l’ecologia i molts altres.





Els ponents de la Càtedra

Conferència “Mapa de les addiccions. Prevenció i cura”, a càrrec del Dr. Josep Solé, psiquiatre i excap de l’àrea d’addiccions de l’Hospital psiquiàtric Bennito Menni. És autor i col·laborador de nombrosos llibres i articles, entre els quals: “Protocolo de las sesiones de terapia interpersonal aplicada a un grupo de familiares de pacientes con trastorno de conducta alimentaria, (Revista de psicopatologia y psicologia, 2003)”, “LSD y alucinógenos (Adicciones, 2003)” o “Cannabioides. Aspectos psiquiatricos y bioquímicos, (Ediciones Rol, 2001)”, per citar-ne alguns.

Conferència “L’addicció a les pantalles. Cap a un ús responsable de la tecnologia”, a càrrec del Dr. Miquel Àngel Prats, psicopedagog, Doctor en Pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i professor titular de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. És autor i col·laborador de nombrós articles, entre els quals: “Noves tecnologies en infants i joves: una perspectiva educativa (2009) pàgs. 8-9”, “Els diagnòstics tecnopedagògics de centre: instrument avaluatiu multidimensional per a la incorporació estratègica de les TIC en els centres educatius, (2013) pàgs. 23-31”, per citar-ne alguns.

Conferència “Reconstruir el projecte de vida. De la desesperació a l’esperança”, a càrrec del Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià i Doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona. És autor i col·laborador de més de setanta llibres sobre temes de filosofia sent els més recents: “Cuanto todo se desmorona. Meditar con Kierkegaard (Edificiones Khaf, 2023)”, “L’ètica algorítimica (Edicions 62, 2022)” o “El hermano del hijo prodigo. Del resentimiento a la reconciliación (Ediciones El Gallo de Oro, 2021)”, per citar-ne els més recents.