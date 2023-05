Carnet Jove ofereix un programa d’activitats sobre el benestar emocional entre els joves

Cartell sobre les activitats del Carnet Jove relacionades amb el benestar emocional (Carnet Jove Andorra)

Del 20 al 31 de maig, Carnet Jove Andorra organitza, per segon any consecutiu, quatre activitats per a promoure entre el jovent la importància de cuidar la seva salut mental i facilitar-los eines i recursos que ajudin al seu benestar emocional.

El programa d’activitats d’enguany proposa a les persones joves de 12 a 30 anys dues sessions d’autoconeixement amb la col·laboració del Centre Komorebi Andorra. La primera proposta és una classe d’iniciació a l’aeroioga perquè les persones joves interessades coneguin aquesta variant del ioga que potencia el cos i la ment. La segona proposta és una sessió de mindfullness on els inscrits poden descobrir eines per a comprendre com funciona la seva ment i quines tècniques poden aplicar en el dia a dia per a relaxar la ment.

El programa d’activitats es complementa amb una segona edició del taller de cuina saludable, que ja es va impartir l’any passat, i on a través de diferents receptes el jovent aprèn com l’alimentació pot ajudar al seu benestar emocional. Per últim, s’impartirà un taller enfocat a cuinar plats saludables per a endur-se’ls a la feina o a la universitat. Els dos tallers de cuina els imparteix el dietista Mohit Hemnani.

Cada activitat compta amb un nombre limitat de places i el preu d’aquestes és de 5 a 15 euros. El registre a les activitats es pot fer al web: www.carnetjove.ad/benestaremocional.

A banda d’aquestes activitats, durant el mes de maig Carnet Jove posarà a disposició dels usuaris del Carnet Jove tot un seguit de recursos informatius a l’App del Carnet Jove Andorra i a les xarxes socials entorn del benestar emocional, perquè els puguin consultar i resoldre dubtes.





PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dissabte 20 de maig, de les 11.30 h a les 12.30 h

Komorebi, Escaldes-Engordany

Preu: 13 euros, 5 amb el Carnet Jove

Albina Furman I Instructora d’aeroioga

Classe d’aeroioga: potencia el teu cos i la teva ment… en suspensió!

L’aeroioga o ioga aeri és una variant del ioga que utilitza la suspensió i la ingravitació mitjançant un gronxador especial per a treballar el cos i les emocions.





Dissabte 20 de maig del 2023, de les 12.30 h a les 13.30 h

Komorebi, Escaldes-Engordany

Preu: 13 euros, 5 amb el Carnet Jove

Francina Sangrà, coaching per l’NLP Academy d’Anglaterra

Sessió de mindfullness: eines i tècniques per a relaxar la ment

Durant una hora, es mostraran eines per a comprendre com funciona la ment i quines tècniques es poden aplicar en el dia a dia per a superar limitacions, gestionar crisis puntuals o moments d’ansietat, augmentar l’autoestima, desbloquejar frens emocionals, canviar hàbits, guarir fòbies i millorar la comunicació i les relacions personals.





Dimarts 23 de maig del 2023, de les 19 h a les 21 h

Cuines Comella, Andorra la Vella

Preu: 50 euros, 15 amb el Carnet Jove

Mohit Hemnani | Dietista – Psiconeuroimmunòleg.

(2a edició) Taller de cuina “Cooking happiness”: com pot ajudar l’alimentació al benestar emocional

Amb aquest taller s’ensenyarà la importància que té el sistema digestiu amb el sistema nerviós i, per tant, a escala emocional. Cuinant quatre receptes delicioses es mostrarà com tenir cura (i gaudir!) d’una salut emocional i física vitals.





Dimecres 31 de maig del 2023, de les 19 h a les 21 h

Cuines Comella, Andorra la Vella

Preu: 50 euros, 15 amb el Carnet Jove

Mohit Hemnani | Dietista – Psiconeuroimmunòleg.

Taller de cuina “tàpers saludables”: receptes sanes per a menjar a la feina o a la uni

Menjar fora de casa pot ser tot un mal de cap, però també una oportunitat per a portar una alimentació i un estil de vida més saludables. En aquest taller es faran diverses opcions saludables de tàpers perquè es puguin endur a la feina, a la universitat o, fins i tot, ara que arriba el bon temps, a la muntanya o la platja.