La salut i la seguretat en el treball, més importants que mai

Les qüestions relacionades amb la seguretat i la salut en el treball són ara més importants que mai. No és que hagin deixat mai de ser-ho, però potser sí que havien passat a un segon pla, a la pàgina anterior de l’agenda de preocupacions, no només del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General, sinó també de treballadors i empresaris en l’àmbit individual i en el col·lectiu, ja que es donaven per fetes, per assolides. La pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 les ha tornat a posar d’actualitat, i amb un èmfasi més gran. La seguretat i la salut, no només a la feina, sinó en tots els àmbits de la vida, van recuperar tota la rellevància, fins al punt que per garantir-les es va imposar un confinament domiciliari generalitzat, i a escala mundial.

Aquest 28 d’abril commemorem el Dia mundial de la salut i la seguretat en el treball, i enguany l’Organització Internacional del Treball ha escollit el lema ‘Aturar la pandèmia: la seguretat i la salut en el treball salven vides’ per posar l’atenció en la situació actual derivada de la pandèmia de Covid-19 i en la importància d’abordar adequadament els brots de malalties infeccioses en el treball.

No només la Covid-19, sinó qualsevol malaltia infecciosa pot posar en escac i mat l’empresa, i els llocs de treball que representa, o en el nostre cas, el servei als administrats, que no es pot aturar i menys en circumstàncies com les viscudes aquest darrer any, amb normes canviants i desorientació generalitzada. És en aquest sentit, i pensant especialment en la recuperació i la preparació per al futur, que l’OIT busca fomentar un diàleg sobre la seguretat i la salut en el treball. Un diàleg que com a Sipaag també volem impulsar per tractar conjuntament, sector públic i privat, treballadors, empresaris i Administració, per preparar-nos per al futur, per donar el lloc preeminent que requereixen la seguretat i la salut en general, i en concret a la feina, ja sigui presencial o en modalitat de teletreball.

Per al Sipaag sempre ha estat important garantir la seguretat i la salut dels treballadors. Per això hem exigit des del primer moment que se’ls protegís davant d’aquesta pandèmia, especialment els que es troben de cara el públic, atenent la ciutadania. I ho seguirem exigint. Igual que exigim que s’adoptin les mesures pertinents per assegurar que el teletreball també es desenvolupa garantint aquest dret laboral i fonamental.

La junta del Sipaag