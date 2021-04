A Cor Obert, d’Oriol Mitjà

Títol: A Cor Obert

Autor/a: Oriol Mitjà

Pàgines: 200

Editorial: Columna Edicions

Sinopsi:

El descobriment de l’epidemiòleg més crític que ha lluitat contra la covid-19. «Al llibre que ara comenceu compartiré amb vosaltres confidències sobre la meva vida privada, els meus defectes, pensaments i reflexions íntimes. Vull explicar-vos qui soc, quina és la meva manera de pensar i per què de cop i volta aparec en escena i agafo un protagonisme en la lluita contra la Covid».

El 13 de març del 2020 s’anunciava el confinament domiciliari a causa d’una pandèmia mundial que ha canviat les nostres vides. Oriol Mitjà, investigador mèdic especialitzat en estratègies per combatre les malalties infeccioses relacionades amb la pobresa, ens venia alertant des del febrer dels perills d’una malaltia, la Covid-19, que es convertiria en la primera causa de mort. En aquest llibre el científic més mediàtic del moment ens obre les portes del seu cor per descobrir els seus orígens, la infància a Arenys de Munt, com li va sorgir la vocació, i ens relata la crònica dels fets dins d’un govern dividit que es va veure superat per les circumstàncies. Un llibre imprescindible que marcarà per sempre les futures generacions.

Autor/a

Oriol Mitjà i Villar (Arenys de Munt, 23 de juny de 1980) és un metge investigador català, especialitzat en medicina interna i malalties infeccioses i expert en malalties tropicals relacionades amb la pobresa. Entre 2010 i 2020, va desenvolupar des del centre mèdic de Lihir (Papua Nova Guinea) recerca sobre el diagnòstic i tractament de malalties infeccioses com el pian. El 2020, des de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, treballà contra la pandèmia de coronavirus que afecta el món d’ençà del novembre del 2019.

