A Amarante, Vinyes – Mercader (Suzuki Swift R4lly S) tornaran a competir sobre terra

L’ajornament del 55 Rallye de les Açores ha obligat als responsables de l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport a fer una canvi en la part inicial del seu calendari de competició. La prova triada per a debutar sobre terra en aquest 2021 ha estat el Rali terras Aboboreira (30/4 i 1/5), prova del Campionat de Portugal de l’especialitat, que es disputa amb la localitat de Amarante ( a 61 km de Porto) com a punt central de la competició.

Així doncs, Joan Vinyes-Jordi Mercader, es desplaçaran a terres portugueses per a començar la temporada sobre terra en un escenari desconegut, tot el contrari que els rivals contra els quals hauran de competir. No obstant això, el gran objectiu de l’equip Suzuki serà continuar treballant, en aquesta ocasió en competició, per a continuar progressant en les prestacions del Suzuki Swift R4lly S.

Metalocardoso S.A, acollirà la logística i els diversos processos administratius i tècnics de la prova. Les instal·lacions de l’empresa especialitzada en construccions metàl·liques i galvanització situada a Amarante seran la ubicació en la qual s’instal·laran els equips participants i des d’on els organitzadors, Automòbil Club de Amarante, controlaran el desenllaç del ral·li.

Després de superar els reconeixements de les especials i les habituals verificacions administratives i tècniques, els pilots inscrits se situaran al volant del vehicle de competició per a disputar el shakedown i el tram de qualificació (TC).

Un recorregut amb 100 km, de velocitat i 7 cronometrades, totes superiors als 10 km

Per l’edició 2021de la seva prova, els membres de l’Automòbil Club d’Amarante han previst un recorregut amb un total de 316,22 km, dels quals 100,87 km, seran cronometrats. La prova tindrà un total de 7 especials (4 diferents) distribuïdes en dues etapes.

El mateix divendres (dia 30/4) una vegada acabat el shakedown i el tram de qualificació, en concret a partir de les 15.00 hores, es disputaran dues passades per l’especial Amarante Natureza Criativa (13,83 km), que començaran a establir les primeres diferències en la classificació provisional.

La jornada decisiva de la prova s’iniciarà a les 9.00 hores del dissabte (dia 1/5). En les seccions matinals, els equips que segueixin en competició hauran de completar dues passades per Marao (10,08 km) i un sol pas per l’especial estrella del ral·li, Baiao Vida Natural de 19,17 km.

Una vegada completada aquesta selectiva matinal (gairebé 40 km cronometrats), els pilots encara hauran de superar, a partir de les 15.00 hores, dos passos per l’especial Aboboreira (16,94 km) abans d’entrar el seu vehicle al parc tancat de Metalocardoso.

Per a Joan Vinyes va suposar un contratemps l’ajornament del Ral·li Açores: “Em feia molta il·lusió poder fer una prova de terra tan tradicional, aquesta era 55a edició, però no es pot lluitar contra, en aquest cas, una pandemia”. Amb tot, l’opció de disputar la cita d’Amarante ha estat un excel·lent recanvi, segons Vinyes: “Sens dubte, no és un ral·li tan conegut com Açores, però repassant una mica la documentació del mateix t’adones que ens haurem d’esforçar al màxim per a superar un traçat que té alguna especial de gairebé 20 km i que en total són 100 km, sobre pistes de terra, un element sobre li com no hem competit de manera assídua durant les últimes temporades”.

El pilot de Suzuki Ibèrica afronta el repte amb optimisme, a pesar que es trobarà en una ubicació completament nova: “No serà fàcil, però l’optimisme ve motivat per l’excel·lent resposta que no va donar el Swift en el test que vam fer sobre terra fa un parell de mesos. Ens centrarem a fer els reconeixements amb la mateixa cura de sempre, encara que potser en aquesta ocasió hi haurà alguna referència complementària degut, precisament, al fet que competirem en les especials sense gairebé conèixer-les”.

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S) es van desplaçar a terres portugueses amb el convenciment de donar continuïtat a l’excel·lent línia competitiva exhibida fa unes setmanes a Còrdova. El divendres (dia 30), a partir de les 15.00 hores prendran la sortida els participants en el Rali terras Aboboreira, entre els quals no faltarà el tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport.