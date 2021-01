La policia deté 6 persones la darrera setmana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 6 persones durant aquesta darrera setmana (del 28 de desembre 2020 al 3 de gener de 2021).

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (4) i altres delictes (1).

Delictes contra el patrimoni

El 29/12/2020 a les 13:09 hores a Sant Julià de Lòria, es va detenir un home de 58 anys, com a presumpte autor de diferents delictes patrimonials.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Per conduir sota els efectes de l’alcohol s’han detingut 4 persones.

El 28/12/2020 a les 16:30 hores, un home de 47 anys, amb una taxa d’1,85 g/l., endemés d’un presumpte delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del seu permís de conduir-, control rutinari.

El 31/12/2020 a les 17:15 hores, un home de 33 anys, amb una taxa de 0,88 g/l., campanya de controls d’alcoholèmia.

El 1/01/2021 a les 08:58 hores, un home de 22 anys, amb una taxa de 1,02 g/l., accident de danys materials.

El 3/01/2021 a les 04:41 hores, un home de 23 anys, amb una taxa de 0,94 g/l., infracció al codi de la circulació.

Detencions per altres delictes

El 28/12/2020 a les 12:20 hores a Andorra la Vella, els agents van detenir un home de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat i la seguretat col·lectiva. La Policia va ser requerida en un domicili particular per una desavinença entre un pare i un fill, aquest últim es troba molt agressiu envers el seu progenitor, i l’amenaça de mort. Durant la intervenció se’l troba en possessió d’un ganivet, que per les dimensions d’aquest, el seu port és prohibit.