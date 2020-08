La propera edició del 080 Barcelona Fashion serà en format digital

080 Barcelona Fashion —certamen de moda que impulsa la Generalitat de catalunya a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)—, presenta els dissenyadors i marques que desfilaran a la propera edició de la passarel·la, que tindrà lloc del 14 al 17 de setembre. En la propera edició, la 26a, 080 Barcelona Fashion –que ja en les darreres edicions s’ha orientat cap la sostenibilitat, les noves tecnologies i els nous formats d’exhibició- ha apostat per celebrar la propera edició en format digital, i així donar resposta a les actuals necessitats del sector derivades de la crisi sanitària i alhora avançar-se als escenaris de futur per a la moda.

Un total de 21 dissenyadors i marques de moda presentaran les seves propostes creatives en aquesta primera edició digital del 080 Barcelona Fashion, com a protagonistes d’una edició encara més enfocada, gràcies a la tecnologia, a un públic internacional i global. En aquesta edició de 080 Barcelona Fashion, participaran els següents dissenyadors i marques (per ordre alfabètic):

ALL THAT SHE LOVES: Creada al 2017, sorgeix de la filosofia slow fashion i evoluciona a través d’una mescla eclèctica a partir de les seves arrels mediterrànies. Amb la dissenyadora Clara Esteve (especialitzada en swimwear & intimates) al capdavant, la firma aposta per peces senzilles, sofisticades i còmodes sense perdre l’autenticitat, inspirades en les cales i pobles de la Costa Brava, seguint un procés de creació ètic i sostenible. Aposta per la filosofia made in local tant en la compra de teixits, com en tots els processos i les fases del desenvolupament de les col·leccions en tallers i col·laboradors de Girona, el Maresme i Barcelona.

BRAIN&BEAST: BRAIN&BEAST neix a Barcelona al 2010 de la mà d’Àngel Vilda. Les seves peces es plantegen com a jocs, endevinalles, jeroglífics d’aparent senzillesa estructural, que responen a complexes equacions geomètriques en les quals el color i la matèria formen part d’uns codis on res no és aleatori. Així, proposa conjunts de peces que combinen emoció i raó, amb una forta influència de la cultura contemporània, sense oblidar grans dosis de sofisticació i de sentit de l’humor.

CUSTO BARCELONA: Creada als 80s pels germans Dalmau, fruit dels seu viatge al llarg del món, amb especial influència de l’estil de Califòrnia, expressat en el look dels surfistes del sud i la psicodèlia del nord. Amb aquests elements com a punt de partida, la marca es va llançar amb el nom de CUSTO LINE, i amb el temps, la investigació en l’ús del color i els estampats es va convertir en innovació, audàcia i sofisticació. Actualment, CUSTO BARCELONA existeix com un estil en ell mateix.

EIKO AI: Firma creada al 2018, que dissenya i produeix a Catalunya. La seva directora creativa, Glòria Lladó, ha estat formada a l’Instituto Europeo di Design de Barcelona i la Central Saint Martins. EIKO AI és una marca prêt-à-porter femenina que reimagina les sirenes màgiques i combina un estil casual amb la sofisticació i el feminisme. Cada peça presenta una silueta delicada i contemporània en colors harmònics. Posa un gran valor en l’artesania, els materials de qualitat i la producció local.

EÑAUT: Firma creada al 2018 pel jove dissenyador basc establert a Barcelona, Eñaut Barruetabeña, graduat només un any abans on posa en pràctica l’après amb Josep Abril i Llamazares y de Delgado. Amb una estètica minimalista, les seves creacions posen especial atenció al detall i mima el patronatge, apostant per teixits orgànics, pensant en un home preocupat per la imatge i amant de l’art i el disseny.

ESCORPION: Des de 1929 és un referent en el sector del knitwear internacional gràcies al disseny sofisticat i a l’herència de les seves col·leccions. Des de la seu a Barcelona, ESCORPION defensa una moda audaç i sostenible a través de processos responsables amb el medi ambient. La dona ESCORPION tria conscientment les peces que vesteix i opta per la qualitat. Actualment, sota la direcció creativa de Carles Gràcia, la firma es comercialitza a través de 900 establiments, a més de 20 països.

GUILLEM RODRIGUEZ: Després del seu debut a Modafad al 2013, GUILLEM RODRIGUEZ ha continuat treballant per mostrar la seva visió de la moda masculina. Sempre ha trobat inspiració en la indumentària femenina, que ha traslladat al terreny masculí, desdibuixant barreres i clixés, ensenyant la seva versió de la masculinitat. Després de quedar finalista al festival de Hyères al 2015, canvia d’enfocament i comença a confeccionar peces a mida per als seus clients. Les seves creacions, d’un alt valor artesanal, parlen de sastreria combinada amb proporcions més joves i actuals.

GUILLERMINA BAEZA: La dissenyadora Guillermina Baeza neix al protectorat espanyol del Marroc, i als anys 60 es trasllada a Barcelona on una dècada més tard comença el seu camí professional que la va portar a desfilar a les principals passarel·les de moda europees. La seva continuada presència a les passarel·les ha creat un estil propi, que referma la màxima de la seva filosofia: “El bany i la llenceria no són mers accessoris”.

JÚLIA G ESCRIBÀ: Jove dissenyadora catalana de 20 anys, que presenta la seva primera col·lecció termorreguladora amb una tecnologia desenvolupada per a la NASA i que actualment té el Certified Space Technology de la Fundació Espacial Nord-Americana. La creadora té una gran inquietud i compromís en buscar solucions davant l’emergència climàtica, i està especialment interessada en el disseny, l’enginyeria tèxtil, la sostenibilitat, els teixits i les necessitats canviants de la societat. Vol esdevenir un referent de marca de roba urbana amb noves tecnologies que millorin les condicions de la humanitat davant l’escalfament global. La dissenyadora segueix la seva formació a la vegada que fa créixer la seva empresa.

LEBOR GABALA: Projecte professional amb més de dos dècades de trajectòria de la dissenyadora Maite Muñoz, formada amb mestres com Pedro Morago o Mila & Tucho Balado. LEBOR GABALA és una firma que parteix inicialment del punt per anar incorporant la plana en les seves creacions, concebudes com a peces atemporals, de qualitat, que interpreten les tendències sota la visió de la dissenyadora. LEBOR GABALA tria les matèries primeres més exquisides, a la recerca de la màxima qualitat.

LERA MAMBA : Firma de la jove dissenyadora Marta Pujol Vilà, nascuda a Arbúcies, on té el seu taller. LERA MAMBA es defineix com un projecte de moda, art, disseny i consciència, que es basa en l’economia circular i el mètode slowfashion, prioritzant el disseny, l’elaboració i la qualitat. Col·labora amb la marca Ballpagès.

MAITE BY LOLA CASADEMUNT: Línia premium de LOLA CASADEMUNT, la versió més sofisticada i trendy de la firma catalana. Actualment, la direcció creativa està en mans de Maité Gassó, que es va incorporar al 1989 a l’empresa que va fundar la seva mare, Lola Casademunt. Feminitat, sofisticació i vitalitat són els conceptes que distingeixen les col·leccions de la marca i que defineixen a la dona Lola com aquella dona natural i espontània que desprèn glamur i veritat allà on va.

MANS: Creada al 2017 pel jove dissenyador sevillà Jaime Álvarez, és una firma de prêt-à-porter i estudi de sastreria a mida, influenciada pels ateliers de Saville Row i per la tècnica japonesa. Ambdues influències són presents en les seves creacions, barrejant aquest mil·lenari ofici amb una estètica avantguardista, talls nets i innovació en els teixits. Prenent el nom MANS de Demans, d’origen alemany, un dels seus cognoms, la firma cerca una nova sastreria, amb un nou plantejament de la masculinitat. Ha estat Premi al Disseny Emergent 080 en tres ocasions.

MENCHÉN TOMÀS: Firma de la dissenyadora catalana Olga Menchén, fundada al 1995. MENCHÉN TOMÀS dissenya, produeix i confecciona les seves pròpies col·leccions de prêt-à-porter, festa i núvia. Tot el procés productiu es realitza a Espanya per aconseguir el màxim control de la qualitat del producte final, mitjançant el seguiment continu de totes les fases. Enguany celebra els seus 25 anys com a marca.

NAULOVER: Firma catalana de moda creada al 1957. Actualment, Carme Noguera, filla de Josep Noguera, fundador de l’empresa, és l’admi­nistradora i directora artística, i la seva filla, Paula R. Noguera és la cap creativa i dissenyadora. El seu segell distintiu és el punt complementat amb altres matèries, com la seda o la blonda, a fi d’enriquir les dife­rents col·leccions. El resultat és un conjunt de peces exclusives, de llarga durada i molta qualitat. Compta amb una flagship a Barcelona, i botigues a Espanya, Portugal i Andorra, i és present a Alemanya, França, Bèlgica, Polònia, Itàlia, i Portugal.

ONRUSHW23FH: És un projecte artístic que aposta per un disseny experimental i d’alta qualitat, dirigit a un públic versàtil, interessat en l’àmbit artístic i del disseny, utilitzant la moda com a vehicle. El projecte parteix d’una filosofia d’acció que observa una societat contemporània on la moda és un reflex inevitable d’aquesta.

OSCARLEON: Llicenciat en patronatge, disseny, estilisme i assessoria d’imatge integral, la seva primera col·lecció neix el 1996, i des de llavors no ha deixat de crear. Les seves col·leccions que compten amb diferents reconeixements es caracteritzen per la seva marcada identitat.

SITA MURT: Firma de llarga tradició els orígens de la qual es remunten al 1924. La marca dona un gir radical als 80, amb la incorporació de la dissenyadora Sita Murt, esposa de Toni Esteve Enrich, aportant una nova personalitat. Des de 2014, la directora creativa és Isabel Esteve que ha protagonitzat una nova etapa, investigant en tècniques, materials i formes. SITA MURT es comercialitza a més de 40 països.

THE LABEL EDITION: Creada al 2019 a Barcelona per dues expertes en màrqueting i luxe (Véronique Vaillant von Siebenthal, i Laura Johansson), THE LABEL EDITION és el resultat d’un fort desig de crear un concepte centrat en les tendències, la moda ètica, i l’atemporalitat. Els seus valors de marca atenen al detall i la integritat, l’aprenentatge continu, la transparència i sostenibilitat. La firma, nativa digital, i la seva estratègia comercial gira al voltant del comerç online.

TXELL MIRAS: Dissenyadora catalana amb marca pròpia des de 2004. Ha treballat per a la línia femenina de Neil Barrett del 2003 al 2016. 2016: Premi a la Millor Col·lecció de 080 Barcelona Fashion. 2010: On/Off de la London Fashion Week. 2009: nominada a la London International Creative Competition. 2007: finalista dels Mango Fashion Awards “El Botó” i finalista de Gen Art New York Fashion Awards. Inclosa al llibre European Young Fashion Designers (Ed. Daab). 2006: Premi “Barcelona és moda” al Millor Professional del Sector. 2005: Premi Lancôme com a Millor Dissenyador Jove de l’any de la Passarel·la Gaudí. Llicenciada en Belles Arts a la UB.

YERSE: Fundada al 1964 per Lluís Generó i Domènech, és un referent del gènere de punt. Generó va ser un visionari i va tenir clar que la marca havia de transmetre moda i qualitat per sobre de tot. Amb aquest llegat, la marca ha anat evolucionant i introduint noves textures i matèries, adaptant-se a les tendències de mercat i sent cada vegada més responsable amb el medi ambient. Les seves creacions deixen empremta, guiades per la intuïció femenina, arrelades en la tradició i mirant cap al futur.

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), impulsa el 080 Barcelona Fashion, posant en valor dos importants actius: d’una banda, la tradició de la indústria tèxtil a Catalunya, i el talent i la creativitat, i; d’una altra, el prestigi de Catalunya i sobretot la capital Barcelona com a pol de talent del disseny i de la moda.