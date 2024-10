La primera setmana de novembre reobriran a França l’RN-320

Línies d’una carretera (@awesomecontent)

El dimarts, dia 5 novembre, es reobrirà el tram tancat al trànsit de la carretera RN-320 pels treballs de construcció en territori francès de la galeria paraallaus a l’Ospitalet, un dels punts més complicats de l’eix viari cap a Tolosa. Aquest ha estat un dels temes que s’han tractat en la trobada del Diàleg Transfronterer Andorra-Occitània que s’ha celebrat avui divendres al Principat.

Pel que fa als treballs, enguany s’ha fet l’excavació i el reforç del mur del projecte, així com l’inici de la construcció dels murs i la coberta a la part corba. La primavera següent, però, es tornarà a tancar per a acabar els treballs. Amb tot, aquest hivern, no es descarta que davant d’un episodi de forta nevada s’hagi de tancar la carretera per la neu. L’obres del corredor han tingut un pressupost de 26 milions d’euros.