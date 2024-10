Torna el ballet a Andorra amb el Trencanous

Una escena del Trencanous

Andorra viurà la màgia d’un conte de fades amb el ballet El Trencanous. Un ballet amè, alegre, intens, que endinsa al públic en el món de la fantasia d’un conte de Nadal. El Centre de Congressos d’Andorra serà l’escenari, el proper dimarts, 22 d’octubre, d’aquest espectacle que arriba de la mà de la prestigiosa International Ballet Company.

Serà una bona oportunitat per a gaudir d’una de les obres del ballet més aclamades pels amants d’aquesta dansa, i a la vegada una obra perfecte per a iniciar-se en el ballet. Pel que fa a les entrades, es poden adquirir de forma anticipada en la plataforma ibc.4tickets.es o bé directament a taquilla el mateix dia 22 d’octbre. L’aposta per a apropar la cultura a la ciutadania és un dels objectius de la International Ballet Company. És per això que disposa de descomptes per a grups, packs familiars i escoles de dansa.

La International Ballet Company està creada pels premiats solistes moldaus Cristina i Alexei Terentiev, juntament amb solistes de Moldàvia, Anglaterra, Itàlia i altres països.

Andorra és una de les ciutats que sempre apareix en les seves gires i no es perden mai l’oportunitat d’actuar al Centre de Congressos. És una companyia amb una tècnica refinada i una excel·lent interpretació dramàtica que dona vida a coreografies i partitures del ballet clàssic entre les que s’hi troben un ampli repertori: El Trencanous, El Llac dels Cignes, Giselle, La Bella Dorment i El Quixot.