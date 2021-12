La presència “elevada” d’Òmicron dispara ens diagnòstics diaris de Covid-19 fins als 348

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest divendres per informar de l’evolució de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al país. Així, la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia és de 23.470 (+348) i es registren un total de 20.748 altes (+273). El total de defuncions fins a la data és de 140.

La taxa de reproducció se situa en 1.60 i actualment hi ha 2.582 casos actius (+273). Pel que fa a la pressió sanitària, no s’han actualitzat les dades respecte ahir, pel que es mantenen 9 persones ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 12 a l’UCI –9 amb ventilació mecànica–. A la planta COVID habilitada a El Cedre no hi ha cap persona ingressada.

En aquest sentit, la secretària d’Estat també s’ha referit a la variant Òmicron: “l’anàlisi de les aigües residuals mostra que ja tenim aquesta soca en una proporció elevada, d’entre el 31% i el 75%”. En aquest sentit, ha exposat que un cop la seva presència sigui predominant –es considera que quan se supera el 75%– començaran a aplicar-se els nous protocols. Mas ha avançat que aquesta adaptació diferenciarà els protocols entre els contactes amb símptomes o sense.

Paral·lelament, Mas també s’ha referit a les dades relacionades amb la població escolar, que han seguit davallant respecte la darrera actualització: hi ha 30 aules en vigilància activa –25 total i 5 parcial– i 25 en passiva.

Finalment, la secretària d’Estat ha indicat que des de l’inici del Pla de vacunació s’han administrat 135.539 vacunes –57.532 primeres dosis, 56.287 segones i 21.720 terceres–. Hi ha un 81% de la població vacunable que ja ha rebut la pauta completa.