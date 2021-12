Modificades les tarifes per circular en la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

El Govern ha aprovat el Decret de modificació de les tarifes per a la sol·licitud d’autorització diària d’accés i la inscripció al Registre metropolità de vehicles autoritzats a circular en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona. Aquest canvi respon a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la gestió metropolitana de les zones de baixes emissions aprovada el 26 d’octubre del 2021 pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Aquesta taxa entrarà en vigor l’endemà de ser publicat el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i comportarà l’augment de la taxa d’inscripció al Registre metropolità de vehicles estrangers per als vehicles dels tipus M1, M2, M3, N1, N2 i N3. Actualment el cost d’autorització diària de cotxes i motos (M1 i L1) té un cost de 3,40 euros i passarà a tenir un cost de 5,50 euros. Pel que fa a furgonetes, camions i autobusos (M2, M3, N1, N2 i N3) l’autorització diària actualment té un cost de 5,50 euros i passarà a ser de 6,50 euros. Finalment, la tarifa d’inscripció general dels vehicles amb matrícula andorrana que acompleixen amb els requisits mediambientals passa de 5,80 euros a 7,50 euros.

Es recorda que el Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats ZBE Rondes BCN obliga a tots els vehicles estrangers que desitgin accedir-hi a inscriure’s. Tots ells han de fer el tràmit d’alta, que serveix per comprovar el caràcter ambiental del seu vehicle. D’aquesta manera, els propietaris de vehicles amb matrícula andorrana que compleixen els requisits ambientals han de fer la inscripció al registre generals amb el cost de 7,50 euros, si bé, tal com es va anunciar, tot vehicle ja inscrit ho està ara de manera definitiva i no requereix cap renovació. En cas de ser propietari d’un vehicle contaminant i no complir les característiques ambientals, el vehicle ha de demanar autoritzacions diàries al cost mencionant anteriorment amb un màxim de deu l’any.

La ZBE compren la capital catalana i també els municipis L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i part de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Els vehicles sense autorització o sense el permís diari no hi poden circular de dilluns a divendres entre les 7 hores i les 20 hores.