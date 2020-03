Cues mai vistes, prestatgeries que es buiden i molts compradors, alguns que no volen ser enregistrats perquè en realitat haurien d’estar treballant. A les grans superfícies estan fent un gran esforç perquè cap prestatgeria es quedi sense producte.

El tret comú que ha provocat aquesta massa de compradors és la por al tancament de fronteres. També han començat a tornar alguns estudiants universitaris, com el Pere Besolí. Explica que va decidir tornar quan va rebre el correu informant que es cancel·laven les classes. Aquest divendres al matí comprava “provisions i paper”.

El gel amb solució hidroalcòholica per netejar les mans ja s’havia esgotat fa dies i les farmàcies reben ara molta gent a la cerca de termòmetres i paracetamol.

La titular de la farmàcia Nova del Grup Pasteur, Esther Márquez, explica com “la gent està entrant en pànic”, una situació que qualifica de “normal en casos de pandèmia”. “Fins i tot venen a buscar medicaments de recepta per si no arriben”, ja que ara “ja hi ha medicaments que falten”.

Han estat nombrosos els clients que han demanat el sabó amb alcohol per a les mans. Com ja passa de fa dies falten productes per a la desinfecció. La farmacèutica explica que “venen centenars de persones al cap del dia i també truquen”. “També arriben des del hotels”, afegeix, perquè a Espanya i França no en tenen.

El líquid per desinfectar es pot fer de manera casolana, però s’ha de ser prudent amb l’automedicació i esperar que sigui un facultatiu qui ho recepti.