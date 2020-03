El Govern ha decretat el tancament, a partir d’aquest dissabte, de tots es establiments de gran afluència de públic, amb l’excepció dels comerços de productes de primera necessitat i alimentaris, les farmàcies i les benzineres. Així n’ha informat el cap de Govern, Xavier Espot, durant l’al·locució que ha dirigit a la ciutadania aquest divendres al vespre.

L’objectiu d’aquesta mesura i de les ja aprovades amb anterioritat no és altre que contenir l’epidèmia de COVID-19, ha insistit, tant Espot com els ministres Portaveu, Eric Jover, i de Salut, Joan Martínez Benazet, que han comparegut posteriorment en roda de premsa.

Amb aquest mateix objectiu, s’ha acordat la suspensió de l’activitat judicial -amb excepció de les actuacions de caràcter urgent- i la reorganització de l’administració permetent el desplaçament de personal entre serveis per realitzar tasques més prioritàries.

“Cap mesura no hauria evitat la crisi”, ha afirmat el cap de Govern, que ha expressat el compromís de “no deixar cap necessitat desatesa”. En aquest sentit, ha avançat algunes mesures de caràcter econòmic en les que es treballa per tal que l’impacte del coronavirus en l’economia sigui “el més portable possible”.

S’han negociat crèdits tous per a les empreses amb problemes de liquiditat derivats de l’alentiment de l’activitat econòmica, i també es treballa en una llei òmnibus que modificarà tant la llei de seguretat social com les laborals. La primera serà per facilitar que les persones en confinament tinguin una baixa per accident laboral. La modificació de les lleis laborals s’enfocarà a distribuir de manera “equitativa” els costos d’aquesta crisi: fer que els dies que els establiments estiguin tancats, la meitat siguin de vacances i l’altra els pagui l’empresari, segons ha explicat el ministre Portaveu i de Finances. D’aquesta manera, els treballadors percebran el salari complet però havent fet ús de dies de vacances.

Altres mesures per pal·liar l’impacte econòmic consisteixen en el fraccionament i ajornament del pagament d’impostos i taxes. Igualment, es racionalitzarà la despesa del pressupost 2020 per fer front a l’augment de la despesa sanitària i d’ajuts socials que pugui comportar aquesta situació.

En resum, “el Govern vol recolzar l’activitat econòmica i els seus ciutadans”, per això buscarà limitar els impactes aplicant un “principi de corresponsabilitat”.

El govern també posa en marxa el número de telèfon 188 per resoldre els dubtes relacionats amb el coronavirus i així alliberar el 116, que ha de quedar només per a les emergències mèdiques i per aquells casos de sospita fonamentada de coronavirus, és a dir, si s’ha tingut contacte amb algun infectat i es presenten símptomes.

El ministre de Salut ha insistit que s’ha d’evitar la propagació del virus i que la seva perillositat rau en que la seva capacitat de transmissió és aproximadament tres vegades més ràpida que la de la grip, pel que genera situacions que poden saturar qualsevol sistema sanitari.