El ministre Portaveu, Eric Jover, juntament amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han comparegut aquest divendres al migdia per actualitzar la informació en relació a la situació del coronavirus al Principat. D’aquesta manera, el ministre Portaveu ha anunciat que a partir d’aquest mateix divendres es faran compareixences diàries a les 12h i a les 20h per tal de mantenir “la dinàmica de transparència adoptada” i comunicar a tota la població les accions que es van adoptant, així com actualitzar puntualment també la informació sanitària.

D’altra banda, avui mateix s’han tornat a reunir tant el comitè tècnic com també el Consell de Ministres per fer el punt de les mesures anunciades ahir i acordar noves accions. A més, el cap de Govern s’ha reunit amb la Junta de Presidents del Consell General i es preveu una reunió amb els cònsols durant la tarda. En aquest punt, Jover ha destacat que “hi ha un consens sobre la situació” i ha agraït la posició de les diferents forces polítiques i institucions públiques per “poder minimitzar al màxim els efectes del virus”.

Així mateix, Jover ha recordat que tota la informació oficial està disponible al web del Govern (www.govern.ad) i el del ministeri de Salut (www.salut.ad) amb totes les mesures que es vagin aprovant. En aquest sentit, el Portaveu ha recordat que només s’ha de tenir en consideració les informacions que provinguin dels canals oficials. En aquesta mateixa línia ha demanat responsabilitat als ciutadans per racionalitzar l’ús del telèfon 116, que només s’ha d’utilitzar per emergències mèdiques o en els casos en què es prové d’una zona de risc o s’ha estat en contacte amb un cas confirmat de coronavirus i es té simptomatologia.

La dona positiva de coronavirus evoluciona favorablement

El ministre Martínez Benazet ha informat que la dona de 87 anys que ahir va donar positiu de coronavirus continua evolucionant de manera favorable. També continua la mesura d’aïllament domiciliari per la filla i el cònjuge la dona afectada, que de moment no presenten cap símptoma relacionat amb el virus i que estan a l’espera de resultats. El fill de la dona que va donar positiu està ingressat a l’hospital perquè presenta símptomes del virus.

El titular de Salut també ha explicat que l’estudi epidemiològic al tomb de la dona afectada ha portat a l’aïllament de 35 alumnes i 5 professors de l’Escola andorrana de batxillerat i 14 professionals de la salut. Tots estan en observació i confinament domiciliari, però cap d’ells presenta símptomes relacionats amb el coronavirus. A més, Martínez Benazet també ha informat que actualment hi ha una persona amb aïllament domiciliari per haver estat en contacte amb un cas positiu del virus procedent d’Igualada. També està en la mateixa situació un treballador del Cedre per haver estat en contacte amb un altre positiu. A l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha, a banda, una persona ingressada procedent de Madrid amb sospita de coronavirus i un darrer home a l’UCI amb observació especial perquè presenta un quadre pneumònic greu que de moment no ha estat diagnosticat amb el virus.

Davant d’aquesta situació, el titular de Salut ha recordat que cal seguir les recomanacions emeses per les autoritats sanitàries amb la voluntat “d’evitar qualsevol pic del virus i rebaixar la corba de contagis”. Ha insistit que les mesures emprades són per fer front a “una emergència global” i així “protegir-nos i també protegir a tercers”. Per això, Benazet també ha demanat distanciament social: “si hem tancat les escoles, s’han d’evitar també reunions alternatives”. En aquest sentit, l’Executiu ha apel·lat al “sentit comú i a la corresponsabilitat de tothom”.

En relació a les recomanacions per als col·lectius més vulnerables, ja sigui per edat avançada o malaltia crònica, el ministre de Salut ha demanat que s’evitin espais amb aglomeracions de gent. També s’ha recomanat minimitzar la mobilitat nacional i internacional dels ciutadans així com la no utilització del transport públic en la mesura que sigui possible.

Baixa assistència a les escoles

Després de les mesures preses dijous, el ministre Portaveu ha informat que l’assistència a primera ensenyança ha estat d’entre un 20 i 25%, mentre que a segona ensenyança pràcticament no hi ha hagut afluència d’alumnes a excepció del Lycée Comte de Foix, on hi ha assistit prop d’un 33% d’alumnes.

Eric Jover també ha agraït que entitats i empresa privades hagin tancat per responsabilitat social i ha informat que l’administració està fent plans de contingència des de tots els departaments per tal de garantir els servis públics mínims i alhora preservar els treballadors de l’administració. Tots els Departaments estan fixant les seves prioritats d’actuació i s’estan adequant els recursos per a la reorganització dels treballs per continuar donant servei a la ciutadania.

Finalment, Jover ha anunciat que aquesta tarda es preveu actualitzar informació en relació a les diferents mesures que s’estan treballant.