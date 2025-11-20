La Policia Nacional detecta nombrosos delictes contra la seguretat del trànsit a la frontera amb França

La Policia Nacional, la missió principal de la qual a la Val d’Aran és el control de la immigració irregular i de la delinqüència transfronterera, ha detectat el 2025, mentre es realitzen els controls aleatoris Schengen a les carreteres pròximes a la frontera amb França, un total de 27 conductors que presentaven irregularitats greus. Aquestes identificacions es van produir quan, en ser requerits, alguns d’aquests conductors no tenien permís de conduir, altres no podien acreditar-ho en el moment del control, i diversos el tenien suspès per sentència judicial o procediment administratiu.
D’aquests casos, almenys 11 han finalitzat ja en condemna mitjançant sentència ferma, tramitades a través de judicis ràpids al Jutjat competent, en coordinació amb el Ministeri Fiscal i l’Autoritat Judicial, la col·laboració dels quals ha estat determinant per a la resposta penal davant d’aquest tipus de conductes que comprometen la seguretat viària.
Detectats permisos de conduir falsos
Així mateix, en cinc intervencions els conductors van exhibir permisos de conducció que, després de la verificació realitzada per la Unitat especialitzada de la Policia Nacional en detecció de documents no autèntics, van resultar falsos. En cada cas, es van iniciar diligències per falsedat documental, a més de les actuacions corresponents per delictes contra la seguretat viària quan procedia.
A la majoria dels fets constatats, els conductors van resultar ser residents a França. Gràcies a la col·laboració directa i continuada amb el Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPA) de Melles, a la frontera francesa, s’ha permès confirmar la identitat de nombrosos conductors que creuaven a territori espanyol sense haver obtingut mai el permís, o bé amb el carnet suspès per resolució judicial a França. En diversos supòsits també es va constatar que els conductors acumulaven antecedents o sancions prèvies al seu país per fets de la mateixa naturalesa.
La importància d’aquestes actuacions policials no resideix únicament en la detecció d’una conducta que pogués ser irregular des del punt de vista penal i la neutralització consegüent, sinó en el perill real que suposa per a les persones i els béns que algú condueixi sense els requeriments bàsics exigits per la normativa de trànsit.
Amb aquest conjunt d’accions policials es reflecteix l’eficàcia dels controls realitzats per la Policia Nacional a la Val d’Aran en compliment de la normativa Schengen, així com la importància de la cooperació policial internacional per a fer front a la delinqüència transfronterera i garantir la seguretat dels ciutadans a la zona fronterera.