UNICEF Andorra centra el 20N, Dia Mundial de la Infància, en el Dret 24 i impulsa accions amb escoles, institucions i famílies

Coincidint amb el Dia Mundial de la Infància, UNICEF Andorra dedica enguany la commemoració al Dret 24, que reconeix el dret de tots els infants a la salut, al benestar i a créixer en un entorn segur i protector. Amb aquest objectiu, l’organització ha fet arribar a tots els centres educatius del país un conjunt d’activitats pedagògiques perquè infants i joves de totes les edats puguin treballar aquest dret des de les escoles al llarg de la setmana.
Avui dijous mateix, 20 de novembre, té lloc un dels actes centrals de la jornada: la presentació de l’Observatori de la Infància 2025, conjuntament amb l’AR+I (Andorra Recerca i Innovació), una de les fites anuals més rellevants per a UNICEF Andorra. L’informe ofereix una radiografia actual de la situació de la infància i l’adolescència al país i aporta dades que permeten entendre millor les necessitats i reptes dels infants. A partir d’aquest estudi, s’ha elaborat un programa especial amb una taula d’experts i una altra amb infants per a analitzar les dades des de diferents mirades. El contingut s’emetrà a RNA, a les 20 hores i, posteriorment, es podrà veure a RTVA després de l’informatiu de la nit.
Paral·lelament, des de primera hora del matí, les principals pantalles del país estan projectant el vídeo institucional d’UNICEF, narrat per l’ambaixadora global Millie Bobby Brown, que recorda el mandat de l’organització i la importància d’escoltar la veu dels infants en aquesta data tan especial. UNICEF Andorra agraeix la generositat i col·laboració d’algunes firmes comercials per a facilitar aquesta difusió arreu del territori.
Enguany, a més, UNICEF Andorra i Govern han iniciat una nova línia de col·laboració conjunta per al Dia Mundial de la Infància, a la qual Sant Julià de Lòria ha decidit sumar-s’hi amb el seu compromís amb la protecció i promoció dels drets dels infants. La parròquia no només celebra el 20 de novembre, sinó que ha organitzat una setmana sencera d’activitats relacionades, entre les quals destaca la “Caminada solidària: AVANÇA’T AL CÀNCER. Per a la investigació del càncer infantil”, aquest dissabte 22 de novembre, així com una programació d’activitats i tallers a la plaça de la Germandat perquè infants i famílies puguin reflexionar, de manera lúdica i participativa, sobre què vol dir créixer sans i protegits.
Aquest 20 de novembre és una nova oportunitat per a recordar que el benestar i la protecció dels infants és una responsabilitat compartida. “Des d’UNICEF Andorra continuarem treballant perquè cada nen i nena del país pugui créixer sa, escoltat i amb totes les seves oportunitats intactes”, manifesten des de l’ONG.