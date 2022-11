La Policia explica com protegeix les víctimes de violència de gènere en la taula rodona de l’ADA

La Policia ha participat aquest dimecres en una taula rodona d’experts organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, on ha explicat quins són i com funcionen els procediments per a protegir les víctimes de maltractament, així com totes les millores que s’han implementat els darrers anys.

L’agent, Dolors Artuñedo, adscrita al Grup de delictes contra les persones, ha indicat com qualsevol víctima que es dirigeixi a la Policia demanant ajuda pot sol·licitar mesures de protecció, disposar des del primer moment d’assistència lletrada i ser visitada per un metge forense. A més, des d’aquest passat mes de setembre, el Cos ha incorporat una valoració de risc per a deixar encara més constància de les prioritats en cada cas i agilitzar els processos.

Artuñedo ha fet especial èmfasi en l’acollida i l’acompanyament que s’ofereix des de la Policia, amb discreció i mesures per a evitar la revictimització. El Cos vetlla per la víctima i perquè tingui tota la informació sobre els seus drets en el moment de denunciar. En cas de no voler-ho fer, es continua fent un seguiment de la seva situació per tal que estigui protegida.

És per aquest motiu que a la dona que pateix maltractaments se li assigna un agent de referència, que sempre serà el mateix, per si en algun moment necessita posar-s’hi en contacte. Paral·lelament, se la deriva al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere.

Durant la xerrada, en què també han participat la psicòloga especialista en violència de gènere, Elsa Rodríguez, i el psiquiatre clínic, Joan Escoter, també s’ha posat sobre la taula si existeix o no un perfil de víctima i un perfil d’agressor. En aquest sentit, la Policia ha volgut remarcar que no hi ha cap patró: “Cada víctima i cada agressor és diferent”, ha dit l’agent. D’aquí, el lema de la campanya triat per l’Associació de Dones, “Podries ser tu”.

Els tres experts han conclòs, per tant, com és de rellevant trencar el silenci i aconseguir la implicació de tota la societat per a erradicar aquesta xacra.

Recordem que les víctimes de violència envers les dones i les persones coneixedores d’algun cas es poden posar en contacte amb la Policia a través del 110 i del 872 000. També poden trucar al 181, el telèfon del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, que és gratuït i no deixa rastre.