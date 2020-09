La Policia deté una persona per presentar documentació falsa en tramitar l’autorització de residència

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 14 al 20 de setembre de 2020).

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (3).

Delictes contra el patrimoni:

– El 16/09/2020 a les 16:30 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 45 anys, com a presumpte autor d’un delicte patrimonial. L’interessat s’apropia d’uns 4000 euros d’una empresa que l’havia contractat per realitzar unes tasques informàtiques.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 15/09/2020 a les 18:25 hores, un home resident de 53 anys, refús a la prova d’alcoholèmia, endemés com a presumpte autor de crebantament d’una suspensió judicial del permís de conduir, control rutinari.

– El 16/09/2020 a les 03:10 hores, un home no resident de 54 anys, amb una taxa de 1’18 g/l, control rutinari.

– El 16/09/2020 a les 15:50 hores, un home resident de 46 anys, amb una taxa de 1’30 g/l, control rutinari.

– El 16/09/2020 a les 19:38 hores, un home resident de 38 anys, amb una taxa de 2’05 g/l, accident de danys materials.

– El 18/09/2020 a les 01:15 hores, un home resident de 27 anys, amb una taxa de 1’11 g/l, parada rutinària.

– El 18/09/2020 a les 23:25 hores, un home resident de 28 anys, amb una taxa de 1’16 g/l, control rutinari.

– El 19/09/2020 a les 01:50 hores, una dona resident de 31 anys, amb una taxa de 1’00 g/l, infracció al codi de la circulació.

– El 20/09/2020 a les 00:02 hores, un home resident de 24 anys, amb una taxa de 1’11 g/l, control rutinari.

– El 20/09/2020 a les 01:38 hores, un home resident de 24 anys, amb una taxa de 1’34 g/l, parada rutinària. Endemés se li troba en la seva possessió 0’8 grams de cocaïna.

– El 20/09/2020 a les 20:12 hores, un home no resident de 46 anys, amb una taxa de 1’77 g/l, accident amb ferits (veure comunicat del 20/09/2020).

Detencions per altres delictes:

– El 15/09/2020 a les 08:25 hores a Escaldes-Engordany, un home no resident de 45 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, en haver lliurat al Servei d’Immigració un document del Ministeri de Treball i Seguretat Social del seu país d’origen falsificat, per tal d’obtenir una autorització de residència i treball.

– El 17/09/2020 a les 15:35 hores a Escaldes-Engordany, una dona resident de 24 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic). Es prenen dues denuncies prop dels nostres serveis, on l’ex-parella de la interessada manifesta haver estat agredit (bufetades) per part de la interessada.

– El 19/09/2020 a les 17:30 hores a Escaldes-Engordany, un home no resident de 19 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic), i contra la inviolabilitat de domicili. Ens requereix la seva parella (menor d’edat), i ens manifesta que a l’interior del seu domicili ha tingut una discussió amb l’interessat, motiu pel qual li diu en reiterades ocasions que marxi de l’immoble, cosa que l’interessat no fa, i en un moment donat aquest es mostra agressiu envers la víctima, i li dona una empenta que la desequilibra, i la fa caure, tanmateix aquesta presenta diferents esgarrapades a braços i abdomen.

