Joan Vinyes-Jaume Font, repeteixen a l’esglaó més alt del podi de Jerez

En el Circuit de Jerez – Angel Nieto, Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3 Cup – Baporo Motorsport) van dominar la categoria GT’s C2, en les dues carreres del tercer meeting del calendari del Campionat d’Espanya de Resistència (CER) 2020. Un cap de setmana amb excel·lents sensacions que a més va ser un banc de proves immillorable per a compromisos d’un futur immediat, en concret, el meeting de la GT Open Cup que es disputarà el proper cap de setmana a l’Autòdrom de Monza.

Els ruixats acompanyats d’un fort vent, van acompanyar als participants que van iniciar la seva activitat a Jerez, disputant la sèrie de 4 hores d’entrenaments lliures, que els organitzadors van programar per a la jornada prèvia de l’inici del meeting. A partir de la primera hora d’entrenaments l’asfalt es va assecar, situació que es va mantenir fins als últims instants d’aquesta mànega d’entrenaments. La jornada del dissabte (dia 19) va començar amb les mateixes característiques, les previsions anunciaven temps inestable fins al migdia i es van complir rigorosament. En el moment de l’inici de les diferents carreres el sol va lluir amb força sobre la pista de Jerez.

El principal objectiu del pilot andorrà en el seu retorn a Jerez era comprovar quines serien les principals diferències del pilotatge entre la seva mecànica actual, Porsche GT3 Cup, i l’anterior, en concret el Seat León. Al llarg de les sèries d’entrenaments lliures van anar sortint a la llum aquestes diferències. Vinyes les resumia d’aquesta manera: “Pensava que el Porsche no seria tan exigent. Hi ha alguns revolts que amb el León els passava a fons i ara no és evident poder-los fer. No obstant això, estic convençut que podem lluitar per a estar entre els millors”. A més afegia: “Han estat uns entrenaments lliures molt complicats a causa de les condicions amb les quals els hem disputat però haig de dir que estic molt satisfet del treball que hem fet”.

Pole en la primera mànega d’entrenaments oficials

Vinyes ha confirmat les afirmacions fetes després dels lliures marcant el millor temps absolut (1’50”450) en la primera sèrie d’entrenaments oficials. Després de ser el més ràpid i, en conseqüència, aconseguir la millor posició en la graella de la sortida de la primera carrera, Vinyes estava convençut que el seu crono hagués pogut baixar de 1’50”, així ho comentava: En la volta bona, un rival m’ha molestat en la corba d’entrada a la recta de meta. He perdut unes dècimes importants però, he pogut mantenir la pole.

En la segona sèrie de cronometrats, Jaume Font va aconseguir el tercer millor crono però, una vegada finalitzada la màniga, els comissaris esportius van decidir anul·lar alguns cronos de cadascun dels participants. En concret, a partir del moment que es va mostrar una bandera groga, pràcticament a l’inici de la sèrie, que va passar desapercebuda per la majoria. Així doncs, en aquesta segona carrera, una vegada establerta la graella definitiva, Font va sortir des de la segona posició.

En les carreres, el hàndicap una vegada més desfavorable

En la primera carrera, Vinyes va prendre el lideratge de la prova des de la mateixa sortida, a l’inici assetjat pel Porsche de Navarrera Jr., i el Renault de J. Smet. A mesura que avançava la prova es va escapar dels seus rivals, entrant en el pit-lane amb un cert avantatge respecte als seus rivals directes. No obstant això amb 35” de hàndicap, els seus perseguidors directes, entre altres, van sortir a la pista abans que Jaume Font pogués reprendre la marxa.

Una vegada completada aquesta primera carrera, Vinyes feia el següent resum: “Crec que el principal és que hem guanyat la nostra categoria (GT-C2), hem superat a rivals amb un hàndicap inferior al nostre i això demostra que tenim un excel·lent ritme. La victòria absoluta?, En condicions normals és impossible superar als C1. Les seves prestacions són molt superiors”.

A la segona carrera es va repetir el guió de la primera però, aquesta vegada, amb els protagonistes canviats. Jaume es va situar líder en la primera corba del circuit i va aguantar la posició malgrat els atacs de Navarrete Jr. La llarga parada en el pit-lane per al canvi de pilot i complir amb el hàndicap, va provocar que alguns rivals de la categoria anessin per davant en el moment que Vinyes va tornar a la pista. Malgrat tot, cinc voltes després de tornar a la pista, Vinyes ja se situava en la primera plaça de la categoria GTs-C2, per darrere dels dos C1, inassolibles, que lideraven la prova.

Satisfacció total una vegada acabat el meeting: “Hem completat el cap de setmana amb dos triomfs, ens afermem en la primeres posició de la classificació del campionat de la GTs-C2 i hem fet un gran entreno pensant en la prova de Monza”.

Amb el temps just de canviar la maleta, Vinyes-Font emprendran viatge cap a l’Autòdrom de Monza (Itàlia), per a disputar, al volant del seu Porsche GT3, el tercer meeting del calendari de les GT Open Cup.