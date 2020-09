L’Escanyabocs 2020 celebra una edició exitosa amb l’aplicació de les mesures anti-Covid

La 13a edició de l’Escanyabocs que s’ha celebrat aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell la seva edició de proves d’esport a la natura més atípica però alhora exitosa gràcies a l’escrupolosa aplicació dels protocols anti-Covid marcats per la Secretaria General de l’Esport i les diferents federacions esportives, així com la responsabilitat que han demostrat els 373 esportistes que hi han participat complint amb les normes de seguretat sanitària.

Enguany l’organització de l’Escanyabocs ha confeccionat un protocol d’actuació per protecció contra la Covid-19 que es va fer arribar a tots els i les esportistes. Aquestes mesures han implicat canvis en la distribució dels espais i dels circuits del Parc del Segre, en el protocol d’actuació en els avituallaments, així com l’aplicació de les normes sanitàries obligatòries com l’ús de mascareta, rentat de mans i distància de seguretat entre participants i voluntaris.

Davant l’èxit de participació i organització d’aquesta edició de l’Escanyabocs marcada per la pandèmia, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, felicita la tasca organitzativa del Servei d’Esports de l’Ajuntament urgellenc que encapçala el regidor Carlos Guàrdia “per la bona feina prèvia perquè fos possible, aconseguint celebrar un esdeveniment esportiu a la natura, que malgrat ser un any difícil, ha obtingut la satisfacció dels participants”. Fàbrega també agraeix la col·laboració dels i les esportistes per respectar els protocols anti-Covid, “fonamental perquè aquesta prova esportiva hagi estat un èxit, i per participar en un Escanyabocs que, malgrat ser una mica diferent, ho han fet amb la màxima il·lusió, tal i com ens ho han fet arribar”.

La participació

Tal i com ha destacat l’organització de l’Escanyabocs, la participació en aquesta edició 2020 ha estat també un èxit no només pel nombre de participants sinó per l’entusiasme demostrat per els i les participants d’aquest esdeveniment esportiu a la natura que té com a eix neuràlgic el Rafting Parc de la Seu d’Urgell. Així, dels 373 esportistes inscrits ha comportat un total de 462 participacions individuals en les diferents proves esportives.

Per proves, la cursa trail ha comptat amb 128 inscrits; el raid d’aventura 26 parelles; l’orientació nocturna 57 participants; la marxa nòrdica 31; la cursa de BTT 177; i a l’Open d’escalada hi has pres part un total de 9 esportistes. Pel que fa a la Mini Escanyabocs hi han participat 8 joves atletes; a l’Escanyabocs de Ferro han estat 20 esportistes (15 nois i 5 noies), mentre que a l’Escanyabocs de Ferro per equips han competit 2 equips.

Guanyadors Escanyabocs de Ferro

Pel que fa a l’Escanyabocs de Ferro, única prova competitiva d’aquesta competició a la natura, han fet podi els i les següents esportistes:



Escanyabocs de Ferro Femení

1a classificada: Eva Bové

2a classificada: Sílvia Pinsach

3a Classificada: Vanessa Pérez



Escanyabocs de Ferro Masculí

1r classificat (ex aequo): Francesc Ferrer i Alberto Díez-Sanedo

3r classificat: Xavier Solsona

Es poden consultar les classificacions de totes les proves a www.escanyabocs.com