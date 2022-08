La Policia deté un jove, veí del Principat, que pretenia robar en una empresa

Aquest cap de setmana la Policia ha detingut un home, de 22 anys, veí del Principat, per ser el presumpte autor d’un furt amb força. De matinada es van requerir els serveis policials perquè en unes naus industrials de la carretera de la Comella, a la parròquia d’Andorra la Vella, va saltar l’alarma de seguretat. Segons les primeres informacions que va rebre la Policia, a l’interior de les naus, podria trobar-se una persona.

En una primera inspecció ocular, finalment, no es va trobar a ningú dins de les instal·lacions de l’empresa, però, sí que es va observar que una de les portes corredisses d’accés es trobava forçada i presentava danys. Tanmateix, segons manifestacions de la responsable de l’empresa, l’individu, al veure’s sorprès per l’alarma hauria fugit i no hauria sostret res.

De l’enquesta realitzada pels agents interventors s’arriba a identificar el presumpte autor i, ben entrada la matinada, se’l va localitzar en un carrer d’Andorra la Vella, en possessió d’una motxilla i en el seu interior portava un joc de guants i una llanterna. La Policia va procedir a arrestar-lo.