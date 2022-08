Segueixen sovintejant els positius per alcoholèmia i drogues a les carreteres andorranes

Les detencions al Principat per delictes contra la seguretat del trànsit continuen donant-se. Aquesta darrera setmana no ha estat una excepció i s’ha detingut 10 persones per donar positiu en controls d’alcoholèmia i de drogues. Els detinguts d’aquests darrers dies van dels 18 als 47 anys d’edat i, es dona la circumstància que 5 han estat homes i 5 eren dones.

Pel que fa als 2 positius en la prova de control de tòxics salivar, un, va ser un home i, l’altre, una dona. En ambdós casos aquestes persones es van veure implicades en accidents de circulació. Un dels sinistres va ser molt greu ja que va costar la vida d’un motorista. L’home que va provocar aquest accident ha estat acusat com a presumpte autor d’un delicte contra la vida -homicidi per imprudència-.