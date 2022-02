La Policia deté set persones per presumptes agressions, una contra el fill menor d’edat

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 23 persones durant aquesta darrera setmana (del 14 al 20 de febrer del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (10). Set d’aquestes darreres detencions corresponen a presumptes delictes d’agressions.

Una d’elles es va produir el 16/02/2022 a les 21:33 a Sant Julià de Lòria. Es tracta d’un home 42 anys. La Policia va ser requerida per una agressió d’un pare envers el seu fill menor d’edat. Per això es va detenir el pare, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-.

Una altra detenció va tenir lloc el 19/02/2022 a les 13:50 a Escaldes-Engordany. És la d’un home de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Els agents van ser requerits per una discussió banal entre germans en un domicili particular, on el detingut agredeix a la seva germana que pateix un cert grau de menyscabament.

El 17/02/2022 a les 20:53 al Pas de la Casa, hi va haver una altra discussió familiar que va acabar en agressió i la detenció de dos dones i un home de 47, 18 i 45 anys, respectivament. En aquesta ocasió, la Policia va ser requerida per una discussió entre mare i filla amb la parella de la progenitora, que deriva en una agressió entre els implicats.

El 14/02/2022 a les 01:13 hores, també al Pas de la Casa, es va detenir un home de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Es va requerir la presència dels agents ja que en un carrer de la vila hi hauria un jove estès en mig de la calçada amb un trau al cap i sagnant per la boca. Sobre lloc, es troben dos testimonis, els quals manifesten que la persona ha estat agredida amb un cop de puny per un altre home, del qual faciliten un descriptiu. Vist els fets, s’efectua una enquesta per la zona i es localitza l’agressor, procedint a la seva detenció.

El 19/02/2022 a les 19:08 a Encamp, es deté un home de 43 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Requerits per una baralla a l’exterior d’un establiment de restauració. Al lloc, es tracta d’una discussió entre companys de pis que deriva en una agressió del detingut envers l’altra part implicada.

Deixant les agressions, el 16/02/2022 a les 12:00 hores a la frontera del DCNJ, es va detenir un home de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. El detingut és controlat al punt fronterer a l’interior d’un turisme quan accedia al Principat. Verificada la seva identitat en el arxius informàtics, es constata que havia estat controlat anteriorment indocumentat i s’havia identificat amb una altra identitat.

El 17/02/2022 a les 08:15 hores també a la frontera del DCNJ, es deté un altre home, de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. El detingut és controlat al punt fronterer a l’interior d’un turisme quan accedia al Principat. Verificada la seva identitat en el arxius informàtics, es constata que havia estat controlat anteriorment indocumentat i s’havia identificat amb una altra identitat.

Delictes contra el patrimoni

El 16/02/2022 a les 18:50 a Andorra la Vella, es deté un home de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni -furts continuats-. Amb motiu d’un furt de mercaderia, s’inicia la recerca d’un vehicle amb matrícula francesa. Una vegada controlat i identificats els seus ocupants, es procedeix a la detenció de l’interessat en constatar a l’interior del vehicle diversos articles procedents de furts efectuats en diferents establiments del Principat.

El 17/02/2022 a les 01:46 a Andorra la Vella, es deté un home de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni -furt d’ús d’un vehicle-.

Delictes contra la salut publica i la seguretat del trànsit

El 14/02/2022 a les 18:00 hores a la frontera del DCNJ, es deté un home de 34 anys, en possessió de 5,5 grams de cocaïna, accedia al Principat en un turisme.

El 17/02/2022 a les 01:30 hores en un carrer del Pas de la Casa, es deté un home de 27 anys, per possessió de 0,2 grams de cocaïna.

El 18/02/2022 a les 22:40 hores a la frontera del DCNJ, es deté un home de 36 anys, en possessió de 0,5 grams de cocaïna, accedia al Principat en un turisme.

D’altra banda, aquesta setmana s’han detingut tres conductors en haver donat positiu al control de tòxics salivar. A un d’ells se’l troba en possessió de 0,5 grams de cocaïna, a més de donar positiu a la prova d’alcoholèmia.

S’han detingut altres 6 conductors sota els efectes de l’alcohol, un dels quals controlat en patir un accident amb danys materials.