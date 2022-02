Ordino crearà un segell per certificar les empreses compromeses amb la Reserva de la Biosfera

Els cònsols d’Ordino, J. Àngel Mortés i Eva Choy, han comparegut en la Taula de Dinamització davant els principals actors econòmics de la parròquia per explicar el pla de Sostenibilitat i l’alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que tenen com a eix principal la Reserva de la Biosfera. Els representants dels pagesos i ramaders, l’Associació d’Hotelers i Comerciants, empresaris de la parròquia i Secnoa, han conegut de primera mà les principals accions que es durant a terme des del consistori, l’aplicació dels ODS i un estudi de creixement urbanístic. Conèixer el sostre i l’abastiment dels recursos, com ara els hídrics, per atendre la creixent demanda i aconseguir una gestió política i territorial sostenible, són els principals objectius de la gestió exposada.

“Les conclusions d’aquest estudi ens portarà, si és necessari, a modular el creixement de la parròquia i sobretot ens permetrà saber a on estem i fins on volem arribar”, ha explicat Mortés. La cònsol menor ha afegit que es tracta de donar resposta a una realitat que es viu a tot el país, amb el compromís en ser Reserva de la Biosfera. La protecció dels nuclis antics, el perfil de turista que volem o el tipus de construcció més idoni són algunes de les inquietuds que han sorgit a la Taula de dinamització celebrada al Comú d’Ordino.

Un altre tema que s’ha tractat a la taula de dinamització és la creació d’un segell per certificar les empreses compromeses amb la Reserva de la Biosfera. L’adhesió del sector privat a aquest compromís amb la parròquia, Reserva de la Biosfera, tindrà un reconeixement públic, en forma de segell de qualitat. La decisió la prendrà un comitè que autoritzarà l’ús d’aquest distintiu per a l’empresa compromesa o als productes agrícoles i artesanals, que s’atorgarà als establiments i productors d’Ordino.

Altres accions per transmetre i conscienciar la població d’aquest nomenament que va fer públic la Unesco l’octubre del 2020 són els cursos que s’han posat en marxa a la Casa de la Muntanya, que es van iniciar amb personal del Comú i s’han fet extensius a informadors d’altres parròquies.