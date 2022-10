La Policia alerta d’estafes en el lloguer de pisos a través d’anuncis a Internet

La Policia d’Andorra ha detectat ja algun cas d’estafa en el lloguer de pisos a través d’anuncis publicats a internet. Aquesta modalitat de frau no és nova, però sí que augmenta en èpoques com aquesta, en què es registren més cerques per la proximitat de la temporada d’hivern i l’arribada de treballadors.

Els estafadors fan servir fotografies de pisos reals per a crear un anunci fals que publiquen en pàgines especialitzades conegudes on demanen a la persona interessada en l’immoble que contacti directament amb el suposat particular per telèfon, WhatsApp o correu electrònic sense passar per la immobiliària.

Un cop la persona que vol llogar el pis estableix contacte, l’estafador li demana una transferència com a paga i senyal, habitualment a un banc estranger, per a reservar-li l’habitatge. A partir d’aquí, dona una sèrie d’excuses per a no ensenyar-lo. Sovint assegura que no s’hi pot desplaçar perquè viu en un altre país o que en aquell moment el té llogat. Tot plegat per a fer temps i que la transferència no es pugui tirar enrere.

Si l’engany es detecta de seguida i, immediatament, es denuncia a la Policia i s’informa el banc, es poden arribar a immobilitzar els diners i aturar la transferència.