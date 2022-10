L’ocupació hotelera al Principat segueix per sobre del 40%

Segons informa la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), l’ocupació de la setmana entre el 3 i el 9 d’octubre ha estat del 44,21%, mantenint-se d’aquesta manera les xifres que se situen per sobre del 40%. Dada que és considerada com a força positiva per part d’aquest organisme.

Recordem que l’altra setmana, la que anava del 25 de setembre al 2 d’octubre va registrar una ocupació hotelera del 42,40%. Els professionals del sector esperen que, el fet que aquest dimecres, 12 d’octubre, sigui festiu a Espanya, pugui ajudar a mantenir o, fins i tot, incrementar el nombre de pernoctacions en els hotels del Principat.