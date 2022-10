La professionalització i l’especialització del Cos de Banders, centren la celebració del seu patró

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, han participat en l’acte de celebració del patró del cos, Sant Francesc d’Assís, que un any més s’ha celebrat per a commemorar la tasca i dedicació de tot el cos. Durant les diverses intervencions s’ha destacat el canvi de funcionament i de rol dins de l’Administració del cos que s’ha impulsat en els darrers mesos que permet professionalitzar i especialitzar encara més els banders.

Espot ha destacat que actualment el cos es troba en un moment de canvi generacional per a donar pas a nous professionals i, per això, ha apuntat la necessitat de “fer conèixer els orígens” del cos i ha volgut “valorar” la tasca dels que ja no hi són. Una feina que, segons el cap de Govern ha propiciat que el Cos de Banders sigui una de les institucions més ben valorades i respectades del país per part dels ciutadans.

Així mateix, el cap de Govern també ha destacat que al llarg de les més de tres dècades d’existència del cos, aquest s’ha anat transformant, tant funcionalment com organitzativament, “per a poder fer front als reptes de cada etapa”. Per aquest motiu, ha emfatitzat que “sou els servidors públics que teniu un coneixement més profund de les nostres muntanyes i del seu hàbitat. Aquesta passió per la naturalesa explica que aquesta sigui una professió purament vocacional”.

La commemoració, que s’ha dut a terme a les dependències del cos compartides amb el COEX i ubicades a la parròquia d’Encamp, al túnel del Dos Valires, també ha comptat amb unes paraules d’agraïment per part de la ministra Calvó. La titular de Medi Ambient ha agraït la feina i coratge del cos, que any rere any diversifica més les seves funcions.

En aquesta línia, ha volgut lloar la predisposició i voluntat de tot el cos per a tirar endavant de manera coordinada i treballada el desplegament reglamentari de la nova Llei del Cos de Banders. Els nous textos “s’adapten a la realitat actual del cos i milloren el funcionament i l’exercici de les funcions que té encomanades, així com també la professionalització i especialització del mateix”, ha destacat.

Finalment, el director del cos ha posat especial atenció a les noves eines tecnològiques, com el dron, que els permeten dur a termes les seves funcions amb una major seguretat i presència arreu del territori.

Reconeixement per la trajectòria

L’acte de celebració del patró també ha servit per a reconèixer públicament a Josep Andorrà i a Judit Vinyal els anys de servei al Cos de Banders amb una clara vocació de servidors públics treballant envoltats de la natura, per a controlar-la, conèixer-la i protegir-la.