La població flotant, el primer trimestre de l’any, arriba a tocar dels 4,8 milions de persones

Durant el primer trimestre de l’any 2026, la població flotant registrada al Principat ha estat de 4.792.661 persones. Aquesta xifra recull el total de persones que han estat presents al país al llarg del període. Pel que fa a la població estacional, el total registrat durant el primer trimestre del 2026 ha estat de 5.146.205 persones.
Aquesta dada equival a una mitjana mensual diària de 57.180 persones presents al territori durant el període analitzat. En termes d’equivalència a temps complet, s’observa un augment del 3,2% respecte al primer trimestre del 2025, període en què es van registrar 55.383 persones. Això representa un 64,0% de la població estimada del país, la qual s’estima en 89.368 persones a 31 de març del 2026.
Pel que fa a la població equivalent, entesa com el nombre de residents a temps complet que generarien la mateixa demanda de serveis i infraestructures que la població observada durant el trimestre, la xifra s’ha situat en 147.125 persones, de mitjana. Aquesta dada suposa un augment del 3,3% en comparació amb el primer trimestre de l’any 2025, en el qual la població equivalent va ser de 142.447 persones.