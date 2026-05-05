La llar d’infants municipal “Els Minairons” de la Seu d’Urgell obre les preinscripcions del 8 al 22 de maig

Del 8 al 22 de maig tindrà lloc el termini de preinscripcions de la llar d’infants municipal ‘Minairons’ de la Seu d’Urgell per la pròxim curs 2026-2027. Les sol·licituds s’hauran de presentar de manera telemàtica des del web municipal. Es podrà rebre suport per a la seva tramitació des de l’Oficina Municipal d’Escolarització del Servei d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, concertant una cita prèvia trucant al 973 350 010, extensions 8088 i 8086.
En el moment de formalitzar la preinscripció, les famílies hauran d’adjuntar al formulari de sol·licitud omplert la següent documentació escanejada o en fotografia:
- DNI del pare, mare o dels tutors legals (o altres documents d’identitat).
- Llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Totes les pàgines escrites.
- Targeta sanitària individual de l’infant.
- Carnet de vacunes on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si els infants no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
- Tots els documents que serveixin per a justificar els criteris establerts a l’annex 1 de les bases (en cas que sigui necessari).
D’altra banda, per a la inscripció per al curs 2026-2027 dels infants ja inscrits durant el curs 2025-2026 ja es poden renovar telemàticament fins el dia 7 de maig (dijous).
Calendari de preinscripció:
– Renovació de matrícula dels alumnes del centre: 4 al 7 maig.
– Preinscripció: 8 al 22 maig.
– Publicació de la llista provisional d’admesos, exclosos i empats: 2 de juny.
– Presentació de reclamacions: 3 i 4 de juny.
– Resolució de les reclamacions i sorteig públic per desempat per puntuació: 8 de juny.
– Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 16 juny.
– Sorteig públic de desempats (ordre llista espera): 17 juny.
– Matrícula: 18 al 26 juny.
– Obertura llista d’espera (09:00 hores): 29 juny.
Criteris de baremació:
A. Germans/germanes a la llar d’infants municipal en el moment de fer la preinscripció: 50 punts.
B. Empadronament de la unitat familiar en el municipi de la Seu d’Urgell. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials), o de l’alumne/a si és major d’edat.
– Quan el domicili habitual es troba a la Seu d’Urgell: 30 punts.
– Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és a la Seu d’Urgell: 20 punts.
Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.
C. Quan el pare o la mare, el tutor/a, siguin beneficiaris de la Renda Mínima Garantida: 15 punts.
D. Discapacitat igual o superior al 33% de l’infant, germans, pares o tutors: 15 punts.
E. Pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
F. Condició legal de família nombrosa: 10 punts.
G. Condició legal de família monoparental: 10 punts.
H. Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts.
I. Alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
J. Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.