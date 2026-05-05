El mirall del Festival Canòlich Music arriba a Barcelona

Canòlich Music – “Edificant música” es presenta com una iniciativa educativa, musical i pastoral adreçada a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Impulsat pel Bisbat d’Urgell, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió (SIERC), l’esdeveniment tindrà lloc, per primera vegada, el 19 de novembre del 2026, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
La jornada vol reunir joves d’Andorra i Catalunya en una experiència que combina música contemporània, educació i espiritualitat. Inspirat en l’èxit del festival Canòlich Music d’Andorra, que va celebrar la seva 13a edició l’any passat, el projecte neix amb la voluntat d’exportar aquest model d’èxit a Barcelona per a commemorar la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, i del centenari de la mort d’Antoni Gaudí, en un entorn emblemàtic i carregat de simbolisme. Es planteja com un espai de pregària, testimoniatge i aprenentatge per als joves.
Aquest projecte té com a objectiu fer partícip l’alumnat dels bisbats amb seu a Catalunya de la celebració del centenari del traspàs d’Antoni Gaudí i del significat educatiu i espiritual de la Torre de Jesucrist, alhora que ofereix a la comunitat educativa una activitat curricular que vincula la seva identitat i missió amb la tasca educativa en diàleg amb la música popular contemporània i amb la transmissió dels valors evangèlics, tot afavorint la sinodalitat eclesial i donant visibilitat al treball conjunt de les institucions impulsores i de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família.
El lema “#Edificant música” enllaça els conceptes de construcció i música en un llenguatge atractiu per als joves. L’activitat es concep com un itinerari pedagògic i espiritual basat en una escala ascendent de valors que parteix del reconeixement de l’amor rebut, descobreix la seva força transformadora, obre els joves als altres, els convida a trobar el seu sentit en Jesús i culmina amb la pregària del Pare Nostre.
Un festival per a 1.500 joves
L’esdeveniment està destinat als dos primers cursos de l’ESO, amb una participació prevista de 1.500 joves, en continuïtat amb el projecte pastoral del Canòlich Music. El cartell d’artistes, amb noms reconeguts entre el públic juvenil d’Andorra i Catalunya, es donarà a conèixer pròximament, així com les inscripcions i el programa complet d’activitats.