La població flotant al Principat supera els 4,3 milions de persones el tercer trimestre

Durant el tercer trimestre de l’any 2025, la població flotant registrada al Principat ha estat de 4.314.868 persones. Aquesta xifra recull el total de persones que han estat presents al país al llarg del període. Pel que fa a la població estacional, el total registrat durant el tercer trimestre de 2025 ha estat de 5.163.852 persones. Aquesta dada equival a una mitjana mensual diària de 57.376 persones presents al territori durant el període analitzat. En termes d’equivalència a temps complet, s’observa un augment del 0,8% respecte al tercer trimestre de 2024, període en què es van registrar 56.920 persones. Això representa un 64,7% de la població estimada del país, la qual s’estima en 88.649 persones a 30 de setembre de 2025.
Pel que fa a la població equivalent, entesa com el nombre de residents a temps complet que generarien la mateixa demanda de serveis i infraestructures que la població observada durant el trimestre, la xifra s’ha situat en 135.718 persones, de mitjana. Aquesta dada suposa un augment del +2,9% en comparació amb el tercer trimestre de l’any 2024, en el qual la població equivalent va ser de 131.873 persones.