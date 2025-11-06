El PS s’interessa per les prejubilacions en l’Administració pública durant el període de negociacions de la reforma retributiva

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una demanda d’informació al Govern en relació amb el nombre de treballadors públics que s’han acollit a la prejubilació, desglossat per ministeris i taules salarials, durant el període en què s’han dut a terme les negociacions que van concloure el passat 8 d’octubre amb la signatura de l’acord entre el Govern i els representants sindicals de la funció pública sobre la reforma del sistema retributiu de l’Administració general i de Justícia.
Vela ha explicat que aquesta informació és rellevant per a avaluar l’impacte real de les prejubilacions en el context de la reforma, així com per a garantir la transparència en la gestió dels recursos humans de l’Administració pública. Segons la consellera socialdemòcrata, “és important conèixer si hi ha hagut un increment significatiu de prejubilacions en determinats departaments o categories, coincidint amb el debat i la implementació del nou sistema retributiu”.
Amb aquesta iniciativa, “el Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol assegurar un seguiment rigorós de l’evolució de la plantilla pública i del procés de reforma, posant l’accent en la planificació del relleu generacional i en la necessitat de mantenir la qualitat del servei públic”.