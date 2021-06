El Govern aprova una contribució voluntària de 35 mil euros a favor de Santé Sud Mali

El Govern, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat la contribució voluntària de 35.000 euros a favor del projecte “Décentralisation de la prise en charge de la Drépanocytose en zones rurales au Mali” (2020-2022), en el marc de l’acord de col·laboració entre Andorra, Mònaco, Mali i Santé Sud Mali.

El present projecte s’emmarca en un acord que van firmar el Govern de Mali i Mònaco l’any 2011, i que es va materialitzar el 2020 amb la signatura d’aquest projecte que també compta amb la participació de l’ONG francesa Santé Sud que ja ha cooperat en vàries ocasions amb Mònaco.

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la vida de les poblacions rurals de Mali afectades per la drepanocitosi creant una xarxa de 17 centres comunitaris de salut que oferiran cures, cribratge, instruments d’educació i sensibilització i prevenció. L’acció principal per arribar a aquest objectiu és descentralitzar l’oferta sanitària que actualment s’ofereix principalment a la capital de Mali, Bamako.

La drepanocitosi és la malaltia genètica més freqüent en l’àmbit mundial amb més de 310.000 naixements per any. És una malaltia molt dolorosa que també pot provocar la defunció del malalt. Es calcula que més de 43 milions de persones a escala mundial tenen el gen responsable de la malaltia. Al Mali 12% de la població presenta el gen, el que representa un greu problema sanitari, sobretot per a les poblacions rurals que no tenen accés a totes les cures o instruments de prevenció o sensibilització. Gràcies a la voluntat de crear aquesta xarxa de 17 centres de salut, el projecte pretén tenir més de 7.000 beneficiaris directes, afectats per la malaltia, i 300.000 beneficiaris indirectes que tindran accés a la sensibilització, el cribratge i la prevenció.

El Govern aprova una contribució voluntària de 20 mil euros a favor dels fons i programes de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa

El Govern, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat una contribució voluntària per un import de 20.000 euros als fons i programes de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). La contribució es destinarà a projectes de cooperació d’aquest organisme en la dimensió politicomilitar, la dimensió econòmica i mediambiental, i la dimensió humana.

D’aquesta manera es repartiran de manera equitativa els vint mil euros destinant-los als cursos de formació per a dones en temes de desarmament i no proliferació, el projecte “Canvi climàtic i seguretat a l’est d’Europa, Àsia Central i el Caucas del sud“, la Missió de l’OSCE a Tadjikistan per recolzar i enfortir els centres per a dones i a reforçar els esforços OSCE relatius a joves i seguretat.

El Govern aprova una contribució voluntària de 20 mil euros en concepte d’ajuda humanitària al Programa Mundial dels Aliments i a l’organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura

El Govern, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat la contribució en concepte d’ajuda humanitària al Programa Mundial dels Aliments (PAM) i a l’organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) per respondre a la crida d’emergència per combatre la fam el 2021 per un valor de 20.000 euros.

La crisi de la Covid-19 ha tingut i està tenint importants conseqüències en l’augment de la malnutrició i la fam a escala mundial. En efecte, les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia de Covid-19 afegides al canvi climàtic han creat un augment sense precedent de les persones en risc de malnutrició i fam. Arran d’aquesta constatació el PAM i la FAO van llençar al mes de març del 2021, una crida d’emergència per combatre la fam durant l’any 2021 (Call for Actions to Avert Famine in 2021).

L’acció del PAM i la FAO se centrarà en l’aportació d’aliments de base per poder fer front a les conseqüències més immediates de la fam i la malnutrició, però també s’enviarà llavors i material agrícola necessari per assegurar una bona collita, per assegurar la sostenibilitat de l’acció en un mitjà i llarg termini. Gràcies a les seves llargues trajectòries i experiència en les zones més damnificades, el PAM i la FAO asseguraran l’accés als mercats i l’arribada del material a les persones més vulnerables originàries de zones en conflicte.