La platja, de Ximo Abadia

Títol: La platja

Escriptor/a: Ximo Abadia

Il·lustrador/a: Ximo Abadia

Editorial: Zahorí Books

Pàgines: 32

Edat: Per als més petits

Una enumeració de les coses que hi ha i que es poden fer a la platja. Una juxtaposició d’excel·lents dibuixos de Ximo Abadia, que parlen de la platja com a espai de llibertat, de diversitat i de gaudi col·lectiu en un llibre curosament editat per Zahorí. Un objecte atractiu a la vista i el tacte. Es tracta del primer títol d’una sèrie de viatges visuals per als més petits, en la línia dels tradicionals diccionaris visuals.

El però arriba quan es van passant les pàgines sense que el text aporti elements que sobrepassin allò redundant, anecdòtic o fins i tot banal: «A la platja pots fer moltes coses», «Pots construir grans castells», «A la platja ningú s’avorreix».

Tot i començar amb l’enyor de les velles platges de pescadors, el llibre acaba per constituir una alegre lloança a les platges turístiques, una festa on la gent s’apila, es diverteix, menja i beu, fa esport i juga.

