La plataforma contra Grifols defensa que el laboratori aportarà riscos i demana una consulta ciutadana

Què hi guanya Andorra? Amb aquesta pregunta ha començat la reunió sobre el projecte de Grífols organitzada per la plataforma ciutadana per resoldre dubtes en matèria jurídica, de seguretat i salut pública del Centre de Recerca en Immunologia dels Pirineus. L’impulsor de la plataforma, Enric Dolsa, considera que no aporta cap benefici a l’Estat sinó riscos per la salut i reclama un referèndum.